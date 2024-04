Los 5 estados de México en los que no se verá el eclipse solar total 2024

Estamos a pocos días de presenciar un fenómeno astronómico fascinante: el eclipse solar total del 8 de abril de 2024. En este sentido, México se prepara para ser testigo de cómo la Luna cubrirá por completo al Sol, sumiendo a vastas regiones del país en una oscuridad momentánea y espectacular.

Sin embargo, no todos los estados mexicanos tendrán la fortuna de experimentar este evento de la misma manera. ¿Cuáles son estos lugares y por qué se perderán este espectáculo astronómico? Sigue leyendo para saber si vives en alguno de ellos.

¿En qué estados de México no se verá el eclipse solar total 2024?

De acuerdo con la distribución geográfica de México, algunos territorios quedarán fuera del alcance directo del eclipse solar total del 8 de abril. Bajo esta línea, los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo se encontrarán fuera de la trayectoria de este fenómeno.

¿Cómo ver el eclipse solar total en los estados donde no se oscurecerá?

No obstante, para aquellos que se encuentran en dichas localidades, no todo está perdido. Aunque no podrán disfrutar del eclipse solar total en persona, aún tendrán la oportunidad de presenciar este gran evento cósmico.

La NASA ofrecerá una transmisión en vivo del eclipse solar total a través de sus diversas plataformas oficiales. Esta retransmisión permitirá a personas de todo el mundo, incluyendo aquellos estados que se encuentran fuera de la trayectoria del evento, disfrutar de este espectáculo desde la comodidad de sus hogares o dispositivos móviles.

¿En qué estados de México se verá de forma parcial el eclipse solar total del 8 de abril de 2024?

Por otra parte, los habitantes de los estados del centro y aquellos cercanos al norte de México sí tendrán la oportunidad de presenciar el eclipse. Aunque no será en su totalidad, estos lugares tendrán la fortuna de experimentar el fenómeno de manera parcial.

