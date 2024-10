Estas personas no serán beneficiadas con el pago de doble aguinaldo

Desde el pasado 2023 se creó la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que los empleados del sector privado puedan recibir un aumento de aguinaldo, en donde se plantea que se otorgue el doble de lo que se ha dado durante los últimos años, pues este bono no ha cambiado en más de cinco décadas.

El objetivo del pago de doble aguinaldo es beneficiar a todos los trabajadores del sector privado en México, quienes por ley actualmente solo pueden recibir 15 días de salario como parte de este bono que se otorga una vez al año, antes del 20 de diciembre, aunque puede dividirse en dos pagos si el empleado está de acuerdo.

A pesar de que existen empresas que ya ofrecen 30 días de aguinaldo a sus empleados, esto no se encuentra estipulado en la LFT, por lo que aquellos que reciben 15 días no pueden exigir un aumento en su bono. A pesar de que esta iniciativa ha cobrado mucha popularidad entre la clase trabajadora del país, existen algunos asalariados que no se beneficiarán con dicho cambio.

Estos trabajadores no podrán cobrar doble aguinaldo 2024

Como la propuesta del doble aguinaldo consiste en pasar de 15 a 30 los días de salario mínimo para pagar este bono anual, aquellos empleados que ya reciban un mes de salario o más bajo el concepto de esta prestación no podrían exigir un pago doble de la misma.

Por otro lado, aquellos asalariados que se desempeñan como freelance o bajo el esquema de pago por honorarios tampoco recibirán doble aguinaldo 2024, esto aplica a profesionistas o a personas que presten sus servicios sin tener un patrón ni horario laboral definidos. Cualquier anomalía a la LFT puede reportarse a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en donde se abrirá una investigación y se interpondrá la demanda correspondiente.