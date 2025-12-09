Cómo la extrañamos... Estas son LAS MEJORES frases de Jenni Rivera, “La Diva de la Banda” para entender su legado

Este martes 09 de diciembre se cumplieron 13 años sin nuestra Jenni Rivera , la también conocida como “La Diva de la Banda”, una cantante que marcó un antes y un después gracias a sus icónicas canciones y a sus presentaciones en vivo, dejándonos una leyenda como pocas.

Ya sea que escuches sus discos donde vienen plegados todos su mejores éxitos o pongas videos de sus conciertos en vivo, disfrutar de su música es toda una religión para muchas personas en México y justamente de aquí han salido algunas frases que a más de una década, siguen siendo memorables.

¿Cuáles son las mejores frases de Jenni Rivera?

Sus conciertos son recordados como espectáculos anecdóticos, donde hasta 45 canciones se aventaba “La Diva de la Banda” y dentro de estos, era común que Jenni interactuara con su público entre canciones, donde podemos escuchar frases como:

Y me estás oyendo, vieja pioja

Esta icónica frase es parte de un fragmento de "La Gran Señora", canción donde Jenni confronta a otra mujer que intenta acercarse a su hombre, advirtiéndole que no se va a salir con la suya porque ella es y será la mujer principal.

Además de empoderar a su público, Jenni Rivera solía conectar con este, por lo que durante las presentaciones en vivo se sentía con total libertad de interactuar y mandar ese mensaje de apoyo con el que sus fans conectaban.

Si algo caracterizaba a Jenni Rivera era su personalidad carismática y ocurrente, donde además de ver a “una gran señora”, sus fans veían a una artista humana que también reía y bromeaba donde para romper la tensión de sus canciones fuertes o tristes usaba este tipo de expresiones que hoy en día la cultura del internet ha adoptado.

Si bien, Jenni ha dejado un gran legado con su música, pareciera que en los últimos años ha ganado aún más popularidad, pues nuevas generaciones han adoptado sus canciones y en más de una ocasión han cantado y bailado con estos grandes éxitos donde podemos escuchar: "Querida Socia", "De Contrabando", "Inolvidable", "La Gran Señora", entre otras.