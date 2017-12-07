¿Qué canción de Jenni Rivera eres?

Jenni Rivera, nacida en California, falleció de forma trágica el 9 de diciembre de 2012 a los 43 años de edad, cuando el avión en el que viajaba se estrelló en Monterrey tras 15 minutos de haber despegado.

A cinco años de su muerte este sábado 9 de diciembre recordaremos a la "Diva de la Banda" en un especial que no te puedes perder en punto de las 9:00 pm por Azteca Trece.

Por tal motivo preparamos este divertido quiz que hará que recuerdes a la "Gran Señora" de una forma muy divertida.