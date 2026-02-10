11 diseños de aretes para disimular la cara redonda: son preciosos y los encuentras donde sea

Los aretes son accesorios que no solo le dan un toque de estilo a tu outfit, sino que también ayudan a disimular imperfecciones y a estilizar las facciones del rostro . Por eso, si quieres saber cuáles son las mejores opciones para una cara redonda, checa esta selección de 11 diseños que se ven preciosos y que puedes encontrar en cualquier lugar.

Los aretes para mujeres con rostro redondo y cuello corto son fáciles de conseguir, ya que este tipo de cara suele lucir bien con casi cualquier diseño, según apunta Glamour. Sin embargo, si tuvieras que elegir solo uno , la recomendación son los aretes con forma de gota, pues crean líneas verticales o ángulos que alargan y dan mayor estructura al rostro.

Uno por uno, los mejores diseños de aretes para cara redonda que se ven hermosos

Aretes largos de gota con cristal o piedra colgante: alargan visualmente el rostro y dan elegancia , perfectos con vestidos fluidos o blazers para eventos formales.

alargan visualmente el rostro y , para eventos formales. Aros verticales o barras largas: crean una línea recta que estiliza, ideales con camisas minimalistas o blazers estructurados.

Estos diseños de aretes para cara redonda se ven hermosos y muy sencillos.|(Especial/Pinterest)

Aretes colgantes geométricos (rectángulos o líneas múltiples): aportan estructura moderna , combínalos con trajes sastre o tops de cuello alto.

aportan , combínalos con trajes sastre o tops de cuello alto. Aretes largos en forma de lágrima estrecha con brillo sutil: dan sofisticación discreta ; van muy bien con blusas de escote en V o vestidos largos.

dan ; van muy bien con blusas de escote en V o vestidos largos. Aretes largos, plateados o dorados con movimiento: añaden brillo y caída vertical , perfectos para outfits de noche en tonos neutros.

añaden , perfectos para outfits de noche en tonos neutros. Aretes colgantes finos con pequeños detalles brillosos: aportan ligereza y elongación , ideales con vestidos sencillos o looks boho chic.

aportan , ideales con vestidos sencillos o looks boho chic. Aretes largos estilo hilo o cadena fina: dan una sensación de longitud delicada , combínalos con blusas románticas o tops de seda.

dan una , combínalos con blusas románticas o tops de seda. Ear cuff estilizado que sube por la oreja con detalles verticales: crea un efecto moderno sin peso visual , excelente con outfits casual-chic como jeans y blazer.

crea un , excelente con outfits casual-chic como jeans y blazer. Aretes colgantes con varias esferas en línea vertical: aportan dinamismo y dirección hacia abajo, perfectos con prendas lisas que dejen espacio al accesorio.

|(Especial/Pinterest)

Arracadas alargadas con formas ovaladas o elípticas: ofrecen elegancia elongada , combínalas con blusas de cuello alto o vestidos sencillos para balancear el rostro.

ofrecen , combínalas con blusas de cuello alto o vestidos sencillos para balancear el rostro. Aretes pequeños con diseño angular (triángulos o líneas): aunque son más discretos, crean ángulos que estilizan, ideales con camisetas básicas y chaquetas para un look urbano.

Cómo elegir unos buenos aretes para cada tipo de rostro

Para la cara redonda, los mejores aretes son los largos, colgantes, gotas o geométricos, pero, ¿cuáles son los mejores para otros tipos de rostros? Estas son las recomendaciones de expertos de moda de Glamour: