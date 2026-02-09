41 ideas de uñas de gelish que se ven bonitas y son muy sencillas de hacer
Estos modelos de manicura semipermanente te inspirarán a lucir diferente y con mayor seguridad
Las uñas de gelish, un esmalte semipermanente, son cada vez más usadas para lucir una manicura espectacular, sobre todo por su resistencia de hasta tres semanas. En esta selección de 41 ideas de modelos únicos, te mostramos las mejores formas de llevarlas como una apuesta segura y fácil de hacer.
Una por una, las ideas de uñas gelish que se ven hermosas
- Uñas nude con acabado brillante
- Rosa lechoso clásico
- French manicure tradicional
- French con punta delgada
- French invertido discreto
- Uñas transparentes con brillo natural
- Beige cálido minimalista
- Blanco aperlado suave
- Uñas color durazno
- Rosa pastel mate
- Gris claro elegante
- Uñas color latte
- Nude con una uña acento brillante
- Uñas milky con efecto gel
- Uñas color champagne
- Transparente con glitter fino
- French con base rosada natural
- Uñas color coral suave
- Nude con micro líneas blancas
- Uñas color malva claro
- Rosa viejo elegante
- Uñas color arena
- French con punta en color pastel
- Uñas lavanda suave
- Nude con efecto baby boomer
- Uñas color crema
- Uñas rosadas con efecto gloss
- Uñas color taupe
- Uñas transparentes con foil sutil
- French difuminado
- Uñas color cacao claro
- Nude con puntos minimalistas
- Uñas color azul cielo muy claro
- Rosa empolvado
- Uñas con efecto jabón
- Nude con una línea dorada fina
- Uñas color marfil
- French con punta perlada
- Uñas color pistache suave
- Nude rosado con acabado natural
- Uñas transparentes con brillo encapsulado