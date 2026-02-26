11 ideas geniales para hacer tu despedida de soltera: tienes muchas alternativas divertidas

Hacer una fiesta de despedida de soltera es más complicado de lo que parece. Por eso, si quieres planearla tú misma o estás armando el itinerario para una amiga cercana, checa estas ideas geniales para disfrutar con tus amigas. Hay opciones para todos los estilos: desde juegos divertidos y pláticas motivacionales, hasta momentos inolvidables que harán que la novia recuerde este día para siempre.

¿Cuáles son las mejores ideas para hacer una despedida de soltera?

1. Spa en casa (opción económica y relajante)

Recepción con batas y bebidas refrescantes, mascarillas faciales y manicure en grupo, dinámicas para recordar anécdotas con la novia y cierre con una cena ligera o tabla de snacks.

2. Noche temática de pijamada glam

Decoración con globos y luces, sesión de fotos divertida, juegos personalizados sobre la pareja, karaoke y maratón de películas románticas con palomitas y cocteles caseros.

3. Picnic aesthetic al atardecer

Montaje en parque con decoración boho, brunch o merienda tipo picnic, juegos como “¿Qué tanto conoces al novio?”, sesión de fotos y brindis al atardecer.

4. Pool party privada

Llegada con música y bienvenida tropical, juegos acuáticos, barra de bebidas, dinámicas divertidas con premios y cierre con DJ o playlist personalizada.

5. Clase divertida en grupo (baile, pole dance o mixología)

Recepción en el estudio, clase guiada (baile sensual, salsa o coctelería), grabación de videos para recuerdo y cena ligera para cerrar.

6. Escape room + cena sorpresa

Reto en equipo en un escape room temático, fotos grupales y traslado a restaurante donde la novia recibe un brindis sorpresa y regalos.

7. Ruta de bares o antro (clásica y divertida)

Inicio con cena ligera, recorrido por 2 o 3 bares con dinámicas o retos en cada parada, kit personalizado para la novia y cierre en pista de baile.

8. Viaje exprés de fin de semana

Salida temprano rumbo a playa o pueblo mágico, tarde libre con actividades (spa, tour o paseo), cena especial temática y brunch de despedida al día siguiente.

9. Cena elegante con temática (Old Hollywood o rosa total)

Recepción con alfombra roja y fotos, cena formal con menú especial, discursos emotivos, juegos elegantes y brindis final con champaña.

10. Taller creativo (velas, cerámica o pintura con vino)

Bienvenida con bebidas, taller guiado donde cada invitada crea una pieza, charla íntima con la novia y entrega de recuerdos personalizados.

11. Fiesta sorpresa con show especial (mayor presupuesto)

La novia llega pensando que es una reunión casual, se revela la sorpresa, show (comedia, baile o performance), juegos atrevidos, barra libre y DJ para cerrar la noche.

¿Cuáles son los juegos más famosos para una despedida de soltera?

Durante una celebración de una despedida de soltera, existen juegos que se hacen para hacer más divertido el ambiente . Hay de todos los niveles, pero los más famosos son, según el portal Bodas.com: