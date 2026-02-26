14 ideas para decorar un baby shower unisex: desde lo más simple hasta lo más elaborado

Organizar un Baby shower puede ser tan emocionante como abrumador, sobre todo cuando buscas una temática unisex, que funcione tanto para niña como para niño. Si quieres salir de lo tradicional y a postar por algo versátil, moderno y lleno de encanto , estás en el lugar correcto.

Aquí encontrarás 14 ideas que van desde una decoración sencilla y económica hasta propuestas más elaboradas con detalles que roban miradas: desde el centro de mesa perfecto hasta dinámicas de juegos divertidos y originales, sin olvidar los recuerdos que tus invitados se llevarán a casa.

Prepárate para descubrir opciones prácticas, bonitas y fáciles de adaptar para que tu celebración sea inolvidable desde el primer momento.

Las mejores ideas y diseños para decorar tu baby shower

Minimalista blanco y verde: Manteles blancos, follaje natural o artificial y pequeños centros de mesa con plantas; logra un ambiente fresco, elegante y fácil de montar en casa.

Un baby shower verde.|(ESPECIAL/Pinterest/Canva)

Globos en tonos neutros: Arco o bouquet de globos en beige, crema, gris y verde salvia; aporta volumen y color sin recurrir a rosa o azul.

Banner “Oh Baby!”: Letrero decorativo como punto focal detrás de la mesa principal; sencillo, económico y perfecto para fotos.

Mesa de dulces neutra: Cupcakes y golosinas en tonos suaves con toppers de estrellas o nubes; añade un toque delicado sin marcar género.

Elige una mesa de dulces para el baby shower.|(ESPECIAL/Pinterest/CANVA)

Galería de fotos de los papás: Muro con imágenes de su historia y marcos de madera; personaliza el espacio y genera conversación.

Rincón de libros infantiles: Mesa o repisa con cuentos clásicos y decoración suave; además de decorar, fomenta regalar libros.

Usa libros infantiles para decorar un baby shower.|(ESPECIAL/pinterest/CANVA)

Estación de mensajes para el bebé: Tarjetas, pizarra o frascos para consejos; dinámica interactiva que también forma parte de la ambientación.

Pon una mesita de juegos o regalos para el bebé.|(ESPECIAL/Pinterest/CANVA)

Tema botánico o jardín: Guirnaldas de hojas, suculentas y flores blancas o verdes; ideal para un estilo natural y armonioso.

Nubes y estrellas: Figuras colgantes, luces cálidas y detalles en blanco y dorado; crea un ambiente tierno y soñador.

Picnic acogedor: Cojines en el piso, manteles tipo picnic y flores silvestres; perfecto para jardín o terraza con estilo relajado.

Safari suave: Figuras de animales como jirafas y elefantes en tonos tierra y pastel; divertido, moderno y completamente unisex.

Arcoíris pastel: Decoración con colores suaves como amarillo, menta y lavanda; alegre y visualmente atractiva sin asociarse a un género.

Tema mar neutro: Tonos arena y azul grisáceo, conchas y detalles marinos; fresco y sofisticado para espacios amplios.