11 ideas de remodelación para apartamentos pequeños: se verá caro y muy bien ordenado

Un apartamento puede ser una oportunidad única en tu proceso de independización, pero si crees que es pequeño y sin estilo, checa estos consejos para planificar un espacio agradable , ya sea en pareja o en solitario, y lograr que se vea más caro, sofisticado y bien ordenado.

Desde la perspectiva oriental del Feng Shui, el objetivo de cualquier hogar es buscar un equilibrio energético, donde los objetos fluyan con las personas y generen espacios de energía positiva. Esta filosofía también aplica para los apartamentos pequeños .

Las mejores ideas de remodelación para apartamentos pequeños

1. Paleta neutra continua

Usa los mismos tonos (blanco cálido, arena, greige) en muros, cortinas y tapicería para que el espacio fluya sin cortes visuales; este acomodo alarga visualmente el departamento y transmite una personalidad sofisticada, tranquila y muy pulida.

Dale un toque sofisticado a tu apartamento pequeño con estas ideas.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Muebles bajos y de líneas limpias

Coloca sofá, cama y mesas auxiliares de perfil bajo para dejar “respirar” los muros; el espacio se siente más amplio y refleja una personalidad moderna, segura y minimalista.

3. Espejos estratégicos

Instala un espejo grande frente a una ventana o en el comedor para duplicar la luz natural; el acomodo crea profundidad y proyecta una personalidad elegante, inteligente y con ojo de diseñador.

4. Almacenamiento oculto

Integra muebles con cajones, camas con base abatible y bancos con espacio interno; el orden visual genera calma y da una personalidad práctica, discreta y muy bien organizada.

5. Iluminación en capas

Combina luz general, lámparas de mesa y tiras LED cálidas en repisas o bajo muebles; este esquema crea ambientes definidos y transmite una personalidad refinada, acogedora y nocturnamente chic.

Dale un toque elegante y “caro” a tu apartamento pequeño.|(Especial/Pinterest)

6. Cortinas de techo a piso

Cuélgalas desde lo más alto posible, incluso si la ventana es pequeña; el acomodo estiliza el espacio y da una personalidad elegante, cuidada y con aire de hotel boutique.

7. Pocos objetos, pero con presencia

Decora con 3–5 piezas bien seleccionadas (jarrones, libros, esculturas pequeñas) en puntos clave; el espacio se ve curado y refleja una personalidad segura, estética y nada improvisada.

8. Cocina monocromática

Mantén muebles, muros y electrodomésticos en una misma gama de color para un look limpio; el acomodo visual ordena todo y proyecta una personalidad moderna, pulcra y de alto nivel.

9. Puertas y muros claros

Pinta puertas, marcos y muros del mismo color para borrar divisiones visuales; el depa se siente más amplio y comunica una personalidad elegante, serena y muy actual.

10. Textiles de calidad

Usa lino, algodón grueso o terciopelo mate en cojines, ropa de cama y tapetes; el acomodo suave aporta lujo discreto y proyecta una personalidad sensible, sofisticada y con gusto fino.

11. Arte bien colocado

Coloca una sola pieza grande o una composición ordenada a la altura de los ojos; este enfoque da equilibrio visual y refleja una personalidad creativa, culta y con identidad clara.

Coloca bien el arte para que el apartamento luzca más lujoso.|(Especial/Pinterest)

Cómo hacer que un apartamento pequeño se vea más grande

Existen trucos fáciles para que un apartamento o departamento pequeño se vea más grande de lo que es. Según Elle Decoration y Architectural Digest, los consejos más usados por diseñadores de interiores son: