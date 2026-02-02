9 ideas para remodelar la alacena de la cocina en tu casa y que se vea como nueva: con poco presupuesto

La cocina es uno de los lugares más importantes en cualquier hogar , así que no hay nada mejor que tenerlo bien organizado y remodelar cada que es posible. Esto es posible si se tiene una alacena amplia, pero funcional, pues no solo es una forma de aprovechar los espacios, sino que también te facilitará la vida al hacer que tengas perfectamente ubicado todo lo que necesites.

Lo mejor de todo es que no necesitas gastar miles de pesos para obtener resultados fabulosos, basta con elegir los diseños correctos y adaptarlos a lo que estés buscando. Además de que es posible apostar por alguna de las tendencias de decoración que veremos en 2026 , lo que terminará impactando visualmente de una manera fenomenal.

Ideas para remodelar la alacena gastando poco y que se vea sofisticado

Agrega un toque de color. Si quieres cambiar la vista de tu cocina, pero sin tener que pintar todas las paredes, entonces una buena opción es empezando por remodelar las puertas de la alacena.

9 ideas para remodelar la alacena que harán ver lindísima a tu cocina|Pinterest

Apuesta por una combinación sutil entre la alacena y las lámparas. Un aspecto que a menudo suele pasar desapercibido, es el hecho de que la iluminación impacta directamente en cómo se ve un cuarto. Así que mientras estás en el proceso de remodelar tu casa, intenta una combinación cálida que contraste con los muebles de la alacena.

Deja estantes "a la vista" . Hay ciertos elementos de una alacena que se ven muy bien cuando quedan expuestos, en especial cuando se hace con diseños elegantes como los estantes con puertas de vidrio para las vajillas.

Usa repisas geométricas. Dale un aire más "hogareño" a tu cocina y destina un área de la alacena para poner una repisa geométrica para poner tus tazas preferidas. Esto hará que tenga un toque de tu personalidad y se ve muy lindo.

9 ideas para remodelar la alacena que harán ver lindísima a tu cocina|Pinterest

Destina espacios específicos para una categoría . Si piensas remodelar tu alacena , considera que también estos espacios llegan a ocuparse para guardar platos y vasos, así que puedes comenzar eligiendo un mueble en específico.

Aprovecha TODOS los rincones. En el caso de los que viven en departamentos y quieren una alacena funcional y elegante, la clave será aprovechar cada espacio y una especiera mini es súper práctica.

9 ideas para remodelar la alacena que harán ver lindísima a tu cocina|Pinterest

Usa especieros de cristal . Ordena todos los ingredientes que utilizas en el día a día y agrúpalos en una zona específica de la alacena; los recipientes de cristal son una buenísima opción para tener todo a la vista.

Prueba puertas corredizas. Las puertas corredizas son una alternativa factible para espacios reducidos, ya que tienen todas las ventajas de un mueble fijo, pero que se puede guardar.

9 ideas para remodelar la alacena que harán ver lindísima a tu cocina|Pinterest

Agrega cajoneras prácticas. Siguiendo con la premisa de aprovechar cada rincón, al momento de remodelar tu alacena, agrega un par de cajones en los que puedas guardar artículos varios y así reducir el ruido visual que suele provocar el desorden.