4 ideas para reciclar mochilas viejas que ya no uses y darles una segunda vida: te encantarán

Tener mochilas viejas guardadas que solo te quitan espacio puede ser una oportunidad desperdiciada para aprovecharlas y darles una segunda vida. Seguramente te has preguntado cómo reciclarlas para darles más uso . Por eso, aquí te damos cuatro ideas fáciles y creativas que te encantarán.

Las mejores ideas para reciclar tus mochilas viejas y olvidadas

La tela de las mochilas suele ser más resistente que la convencional, y esto permite usarlas para transformarlas en varios accesorios. Checa las mejores ideas:

Bolsa ecológica resistente: Descose la mochila y utiliza las piezas de tela más grandes para cortar dos rectángulos iguales. Cose los laterales y la base con puntada recta reforzada y reutiliza las correas como asas. Si la tela es impermeable, será perfecta para el súper.

Organizador colgante para pared: Conserva la parte frontal con bolsillos y cierres. Refuerza los bordes con dobladillo o bies y añade una tira resistente en la parte superior para colgarlo. Es ideal para guardar cargadores, maquillaje o herramientas pequeñas.

Estuche grande o neceser de viaje: Aprovecha los compartimentos con cierre. Recorta un rectángulo amplio, dóblalo a la mitad y cose los laterales. Puedes reutilizar el cierre original para mantener un acabado profesional.

Cojín o cama para mascota: Abre la mochila por un costado, rellénala con espuma, ropa vieja o guata y vuelve a cerrarla con costura resistente. El acolchado original ayudará a que quede más cómodo.

Cómo puedes decorar una mochila para que se vea hermosa

Si quieres decorar una mochila para darle un toque de personalidad, hay maneras de hacerlo con parches, pegatinas, costuras y hasta pines que puedes poner a montones y expresar tus gustos a través de ellas.

Además, esto te ayudará también a esconder imperfecciones o parches que hayas puesto en una mochila reciclada para alargar su vida. Así que, si tienes una mochila guardada, sácala y dale la oportunidad de tener una segunda función en tu casa.