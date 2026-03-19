Una cocina pequeña se puede sentir más amplia, moderna y elegante si se eligen los colores adecuados, ya que el poder de los tonos es impresionante en los espacios reducidos. Por ello, traemos para ti 2 ideas de paletas que puedes elegir para que el área se vea inmensa, si es que no tienes presupuesto para una remodelación. Estos son los 9 modelos si es que quieres poner manos a la obra con poco dinero.

De acuerdo con un artículo del portal web AD Magazine, los colores de las paredes, los muebles, pisos y accesorios influyen bastante para que una cocina pase de dimensiones pequeñas a grandes en tan solo cuestión de segundos. Lo anterior, ya que la entrada de la luz y que el espacio no se vea saturado son algunos de los secretos de los diseñadores de interiores. Estas son las 42 ideas de remodelación de cocinas: desde modernas y rústicas hasta las más minimalistas.

Los 2 colores que harán ver tu cocina grande

1. Blanco: Este color es un clásico y uno que se está utilizando para las cocinas modernas, ya que provoca que se refleje la luz, el espacio se vea más grande y que luzca elegante.

2 colores que debes elegir para tu cocina si es pequeña: lucirá más elegante y amplia|Pinterest

2. Gris claro: Este color es atemporal y muy utilizado en las cocinas contemporáneas, ya que les da un toque moderno, elegante y amplitud visual. Son ideales para cocinas minimalistas y rústicas.

2 colores que debes elegir para tu cocina si es pequeña: lucirá más elegante y amplia|Pinterest

Cabe destacar que los tonos neutros son ideales para pintar las paredes de toda la casa, pues así lo recomiendan los diseñadores de interiores. Estos colores hacen que todas las áreas de tu hogar se vean más caras y elegantes.

Los trucos para que tu cocina se vea más grande

No solo los colores de las paredes le dan esa sensación de gran tamaño a tu cocina, pues también existen algunos trucos que logran darle una perspectiva diferente, como lo son:

