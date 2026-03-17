Una buena opción de remodelación es la de convertir cocinas clásicas en modernas y elegantes, que le dará una imagen muy diferente a esta área de la casa. Lo mejor de todo es que con estos 9 diseños lo puedes lograr sin mucho presupuesto, así como lo son estas 42 ideas minimalistas y rústicas.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, las cocinas modernas tienen varias características, como buena iluminación y equipadas con la última tecnología. Asimismo, lo que las distingue es que no tienen paredes separadoras de otras áreas, como la sala y el comedor. Así puedes reemplazar las cortinas y mamparas de baños.

Los diseños de cocinas modernas

1. Extractor integrado: Las campanas quedaron en el olvido con la nueva tecnología, ya que las nuevas parrillas o estufas vienen integradas con extractores que eliminan los malos olores o el humo.

9 diseños de cocinas modernas que puedes aplicar sin mucho presupuesto|Pinterest

2. Muebles altos y sin puerta: Puedes optar por instalar muebles de almacenamiento sin puerta o en lo alto.

9 diseños de cocinas modernas que puedes aplicar sin mucho presupuesto|Pinterest

3. Puerta corrediza: Las cocinas sin paredes son la mejor opción de cocinas modernas, pero podrías agregarles un ventanal o puerta corrediza.

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4. Lámparas minimalistas: Una característica de las cocinas modernas es la instalación de lámparas colgantes con luz LED.

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5. Paredes sin azulejos: Las cocinas clásicas resaltaban por tener sus paredes plagadas de azulejos, pero ahora lo que marca tendencia son los tonos claros.

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6. Isla: Las cocinas modernas ya incluyen una isla, la cual también puede servir como desayunador para reunir a toda la familia. Este tipo de muebles suelen ser colocados en U o en L.

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7. Acabados de madera: Los cocinas con acabados de madera vuelven a resaltar en los diseños modernos y son muy recomendables por especialistas de interiores.

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8. Colores neutros: Esta paleta de tonos es ideal para las cocinas modernas. Se puede optar por blanco y gris.

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9. Isla central: Una gran opción para que tu cocina se vea moderna. Lucirá mejor si encima de ella hay lámparas colgantes.