Caso Valeria Márquez: todo lo que se sabe del cruel asesinato de la influencer y por qué no han detenido al culpable

Hoy miércoles 13 de mayo se cumple un año desde el asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan. Aunque el caso se volvió mediático a nivel internacional , hasta ahora no hay personas detenidas, situación que continúa generando indignación entre sus seguidores, familiares y usuarios de redes sociales. Aquí te contamos lo que se sabe sobre el caso y las investigaciones.

¿Qué dice la policía sobre el caso de Valeria Márquez?

De acuerdo con reportes recientes de TV Azteca Jalisco, las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con el asesinato de la influencer. La estética donde ocurrió el crimen permanece asegurada y todavía conserva elementos importantes para las diligencias periciales.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha señalado que el caso sigue abierto y que continúan recopilando pruebas para esclarecer quiénes participaron en el ataque.

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¿Qué se ve en el video donde asesinaron a Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok frente a miles de seguidores. Según los reportes y fragmentos difundidos del video, la joven mencionó que esperaba un supuesto regalo enviado por delivery, aunque expresó sospechas y temor antes de recibirlo.

#ValeriaMárquez ❗📢Así luce el local donde fue as3s1n4d4 la influencer Valeria Márquez a ocho meses del suceso. 👇😰https://t.co/Wb7BaYIVzk pic.twitter.com/JxBfBOA2wI — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) January 9, 2026

Momentos después, un hombre disfrazado de repartidor ingresó al salón de belleza preguntando por ella. Tras confirmar su identidad, le disparó en el pecho y el rostro, provocando su muerte en el lugar. Muchos de sus seguidores presenciaron el ataque en tiempo real, lo que hizo que el caso se viralizara rápidamente.

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez era una creadora de contenido y empresaria de 23 años que comenzaba a consolidar su carrera en redes sociales. Participó en el certamen Miss Rostro 2021 y en sus plataformas compartía contenido relacionado con viajes, maquillaje, belleza y estilo de vida.

Días antes de su asesinato, la influencer publicó mensajes donde aseguraba sentir miedo por su seguridad, situación que tomó relevancia tras el crimen.

¿Quién mató a Valeria Márquez?

Según la versión oficial de la Fiscalía, la influencer fue asesinada por un sicario que se hizo pasar por repartidor de paquetes. El atacante llevaba el rostro cubierto y entró directamente al negocio preguntando por ella antes de disparar.

Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en 2025 a Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R” , como presunto autor intelectual del crimen, debido a una supuesta relación sentimental con la influencer. Sin embargo, las autoridades mexicanas negaron que exista confirmación oficial de ese vínculo.

Por su parte, Salvador González de los Santos informó que, hasta el momento, no existe ninguna orden de aprehensión girada contra algún sospechoso relacionado con el caso.