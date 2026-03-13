Las plantas de interior en las casas son sumamente beneficiosas para el ser humano y en esta ocasión se hablará de 2 especies que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto, pese a que existe el mito de que instalarlas en los dormitorios es perjudicial o dañinas. Conoce los 5 ejemplares que harán ver tu vivienda elegante y cara: las puedes colocar en cualquier rincón.

Estas especies van más allá de solo ser decorativas, pues ayudan a crear ambientes más relajantes y saludables, así como para tener una mejor calidad de sueño y eliminar los malos olores del espacio, según Laura Casas, experta en interiores. Este es el mejor fertilizante para plantas que puedes conseguir en México, según la propia IA.

Las plantas de interior que son buenas para poner en dormitorios

1. Aspidistra: Esta es una planta clásica de interior que ayuda a purificar el aire y al ser humano a tener una mejor calidad de sueño. La especie requiere de pocos cuidados, por lo que es ideal para poner en dormitorios. Además, es segura para las mascotas, si es que en alguna ocasión le dan un mordisco.

2 plantas de interior que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto|Pinterest

2. Palmera bambú: Es la planta que más recomienda la especialista para utilizar en los cuartos. No es tóxica para las mascotas y purifica el aire. Requiere de poca luz indirecta, por lo que es ideal para colocar en alguna esquina o cerca de una ventana del dormitorio.

2 plantas de interior que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto|Pinterest

Los beneficios de tener plantas en casa

Las plantas son una buena opción para adornar tu casa y que se vea tanto cara como elegante, pero no solo fungen como decoración, pues también benefician a todos los integrantes del hogar de diferentes maneras, como lo son las siguientes, según el portal Margarita se llama mi amor:

