Las plantas son muy buenas como decoración de interiores, pero si optas por armar un jardín en el exterior de tu casa, los cuidados se intensifican. Lo anterior, ya que hay factores que no puedes controlar, pero te es de gran ayuda utilizar la mejor tierra o abono como lo son estos 5 tipos, así como un fertilizante, aunque solo uno de ellos es el que destaca en el mercado de México, según la IA.

El Osmocote de Liberación Inteligente es uno de los fertilizantes más recomendados y que puedes adquirir en el país, ya que libera nutrientes de forma gradual durante varios meses, sin necesidad de aplicarlo constantemente. Y, lo mejor de todo, es que funciona tanto para jardines como para las plantas de interior, como lo son estas 5 especies que harán ver tu casa más elegante y cara: las puedes poner en cada rincón.

Las características de Osmocote que lo hacen el mejor fertilizante

De acuerdo con un artículo del portal KBW Supply, el Osmocote es un fertilizante de liberación controlada diseñado para liberar nutrientes lentamente, a fin de no aplicar otra dosis durante meses, según la fórmula elegida.

En resumen, este fertilizante no se aplica semanalmente, pues solo basta con una dosis para olvidarse de ello hasta por 6 meses, tiempo en que será necesario adherir sobre la planta el producto.

El Osmocote le da nutrientes a la planta, pero también hace que crezcan parejo y no se estresen fácilmente. Además, con este fertilizante es difícil que se te queme alguna especie, por lo que es de los más recomendados en el mercado.

Finalmente, el fertilizante Osmocote se puede aplicar a plantas en maceta, en viveros, jardines residenciales o urbanos y en producción forestal. Cabe destacar que este producto tiene niveles bajos de toxicidad para el ser humano, pero en caso de ingerir, se sugiere acudir de inmediato al hospital o con el médico más cercano.