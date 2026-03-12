Las plantas son una buena opción si no sabes cómo decorar tu hogar, ya que algunas de ellas neutralizarán olores, otras te ayudarán a lidiar con la ansiedad, mientras que 5 son ideales para colocar en el interior para que hagan ver tu casa elegante y cara. Estos ejemplares elevan la plusvalía del inmueble y lo mejor de todo es que las puedes poner en cualquier rincón. Caso contrario son estas 3 especies colgantes, si es que no tienes mucho espacio: son hermosas.

Las plantas que harán ver tu casa elegante y cara

1. Monstera: Las características hojas perforadas de la planta le dan un toque moderno al interior de la casa. No importa en qué rincón la pongas, tu casa lucirá de revista, según Tu Vida, Tu Estilo. Conoce las 7 especies que pueden crecer en tu jardín aun si no les da el sol: son hermosas para la sombra.

5 plantas de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón|Pinterest

2. Sansevieria: Sus puntas verticales adornarán cada rincón de tu casa, tal como lo hace con los hoteles de lujo, donde se puede apreciar más de una de esta especie.

5 plantas de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón|Pinterest

3. Photos: Esta planta colgante es ideal para colocar en un estante alto, pues sus hojas cayendo desde las alturas le dan ese toque visual que hará ver a la casa elegante y cara. Lo mejor de todo es que en el mercado es muy barata.

5 plantas de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón|Pinterest

4. Hoja de violín: Es la planta favorita y la que mayor recomiendan los expertos de diseño de interiores, debido a su gran tamaño. Cabe mencionar que esta especie es ideal para las casas con techos altos.

5 plantas de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón|Pinterest

5. Calathea: Lo que resalta de esta planta son sus hojas, las cuales parecen estar pintadas a mano. No importa dónde la coloques, las visitas siempre te preguntarán cuánto te costó, ya que por las características antes mencionadas se ve cara y así hace tanto ver y sentir al interior de tu hogar.