2 pueblos cerca de CDMX donde puedes celebrar San Valentín con amigos o pareja (y no hay tanta gente)

Más allá del clásico Valle de Bravo o Tepotzotlán , cerca de la Ciudad de México hay otros destinos con su propio toque de magia que debes de considerar si quieres armar un plan para celebrar el 14 de febrero de manera tranquila y alejados de las multitudes.

Bosque para una aventura con amigos

Si tu plan es pasar el fin de semana del Día de San Valentín con un grupo de amigos, tu mejor opción es el Pueblo Mágico de Villa del Carbón, en el Estado de México que está en medio del bosque y les permitirá pasar un buen rato rodeado de naturaleza con actividades al aire libre como ciclismo de montaña, cabalgatas, canotaje y pesca deportiva.

Villa del Carbón está ubicado a aproximadamente dos horas de CDMX, y para hospedarte cómodamente puedes considerar el Rancho San Miguel, que ofrece cabañas acogedoras, espacios exteriores para picnic y fogatas junto al Río de las Ánimas. Si quieres aprovechar la aventura al máximo, puedes elegir algún glamping como Woodzen.

¿Cómo llegar a Villa del Carbón, Estado de México?

Para ir a este pueblito del Estado de México, debes viajar aproximadamente 90 kilómetros por la Autopista México-Querétaro (57D), tomar la salida a Jilotepec y seguir la carretera estatal hacia Villa del Carbón. También tienes la opción de tomar un autobús con destino a Jilotepec o Tepotzotlán en la Terminal del Norte (Línea 5 del Metro); cuando llegues al destino, deberás usar un servicio de combi o taxi para llegar a Villa del Carbón.

Spa y aguas termales para el romance

Un poco más lejos que el destino anterior, a unas tres horas de CDMX, se localiza Chignahuapan, un Pueblo Mágico famoso por sus aguas termales, que se vuelve la mejor opción para parejas que quieran un festejo relajado en medio de un paisaje montañoso.

Para el hospedaje, puedes considerar el "Hotel & Spa Resorts de Chignahuapan" y el "Hotel y Balneario Aguas Termales de Chignahuapan", que son los mejores calificados en Google Maps. Ambas opciones tienen habitaciones que incluyen tinas de agua termal privadas, albercas exclusivas y servicios de spa con masajes para parejas.

Por si esto fuera poco, la mayoría de los restaurantes del pueblo tienen paquetes de cenas románticas con trovadores que amenizan las noches con guitarra y voz.

¿Cómo llegar a Chignahuapan, Puebla?

Según el sitio Rome2Rio , para viajar a Chignahuapan desde CDMX, la mejor opción es ir en auto. El trayecto comienza por la autopista México-Puebla y luego continúa por la carretera a Zacatlán hasta Chignahuapan; el trayecto de alrededor de 200 kilómetros dura poco más de dos horas y gastarás alrededor de $470 pesos en casetas.

También tienes opciones de autobuses que salen desde la Terminal TAPO (Línea 1 del Metro) como ATAH o Autotransportes de Hidalgo que salen cada 2 horas, aunque con esta opción de transporte el viaje suele extenderse hasta más de tres horas.