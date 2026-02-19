29 ideas para decorar patios con poco dinero: desde minimalistas hasta rústicos

Dale un cambio de look a tu hogar empezando por el patio. No importa si es pequeño, grande, rústico o minimalista; . Por eso, aquí te compartimos el chiste es comenzar con detalles que le den personalidad 29 ideas para decorarlo poco a poco y sin gastar mucho dinero.
De acuerdo con The Spruce, las tendencias que están llamando la atención en 2026 se inspiran en paisajes pluviales, con
jardines polinizadores, muros de contención de aspecto natural y plantas nativas de la región donde vivas. En ese sentido, de lo que puedes hacer. estas propuestas pueden darte una idea clara Decora patios con iluminación y plantas.|(ESPECIAL/Pinterest)
JUsa varios colores en la decoración del patio para darle vida.|(ESPECIAL/Pinterest)
Si usas mesas y plantas, tienes medio patio armado.|(ESPECIAL/Pinterest)
Lo más sencillo en decoración para patios es una silla y un tapete.|(ESPECIAL/Pinterest)
No necesitas muebles caros para decorar tu patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
Empieza por plantas para decorar tu patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
Los muebles de madera son excelentes para el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
El patio tiene que ser cómodo; elige un mueble.|(ESPECIAL/Pinterest)
Usa huacales y sillas sencillas para decorar el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
Si tienes presupuesto, mira esta idea.|(ESPECIAL/Pinterest)
Dale un toque acogedor a tu patio con luces.|(ESPECIAL/Pinterest)
¿Has pensado en agregar un muro de plantas.|(ESPECIAL/Pinterest)
Añade una hamaca en el patio, así cambia la decoración.|(ESPECIAL/Pinterest)
Una mesa de madera y un sillón sencillo para decorar el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
Con piso, una mesa y plantas, haces la diferencia en la decoración de tu patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
Puedes reciclar un sillón viejo que tengas en el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
Una banca tipo parque te agradará en el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
Una mecita con plantas es la decoración básica del patio,|(ESPECIAL/Pinterest)
Una banca de descanso con plantas.|(ESPECIAL/Pinterest)
Has un espcio con plantas rodeado de rocas.|(ESPECIAL/Pinterest)
Haz una mini terraza con poco presupuesto.|(ESPECIAL/Pinterest)
