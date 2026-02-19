inklusion logo Sitio accesible
29 ideas para decorar patios con poco dinero: desde minimalistas hasta rústicos

Las tendencias que están llamando la atención en 2026 se inspiran en paisajes pluviales, con jardines polinizadores y más

decorar patios con poco dinero
Dale un cambio radical a tu patio con estas ideas de decoración. |(ESPECIAL/PINTEREST)
Estilo de vida

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Dale un cambio de look a tu hogar empezando por el patio. No importa si es pequeño, grande, rústico o minimalista; el chiste es comenzar con detalles que le den personalidad. Por eso, aquí te compartimos 29 ideas para decorarlo poco a poco y sin gastar mucho dinero.

De acuerdo con The Spruce, las tendencias que están llamando la atención en 2026 se inspiran en paisajes pluviales, con jardines polinizadores, muros de contención de aspecto natural y plantas nativas de la región donde vivas. En ese sentido, estas propuestas pueden darte una idea clara de lo que puedes hacer.

ideas de decoración patios
Decora patios con iluminación y plantas.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios
JUsa varios colores en la decoración del patio para darle vida.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios
Si usas mesas y plantas, tienes medio patio armado.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios (3).jpg
Lo más sencillo en decoración para patios es una silla y un tapete.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios
No necesitas muebles caros para decorar tu patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios (5).jpg
Empieza por plantas para decorar tu patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios
Los muebles de madera son excelentes para el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios
El patio tiene que ser cómodo; elige un mueble.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios
Usa huacales y sillas sencillas para decorar el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios (9).jpg
Si tienes presupuesto, mira esta idea.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Dale un toque acogedor a tu patio con luces.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
¿Has pensado en agregar un muro de plantas.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Añade una hamaca en el patio, así cambia la decoración.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Una mesa de madera y un sillón sencillo para decorar el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Con piso, una mesa y plantas, haces la diferencia en la decoración de tu patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Puedes reciclar un sillón viejo que tengas en el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Una banca tipo parque te agradará en el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Una mecita con plantas es la decoración básica del patio,|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Una banca de descanso con plantas.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Has un espcio con plantas rodeado de rocas.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic (11).jpg
|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
Haz una mini terraza con poco presupuesto.|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
ideas de decoración patios aestheti
|(ESPECIAL/Pinterest)
ideas de decoración patios aesthetic
ideas de decoración patios aesthetic
|(ESPECIAL/Pinterest)

