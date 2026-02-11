13 ideas para reciclar sillas viejas que ya no uses en tu casa: no las tires a la basura
No tienes que gastar miles de pesos para renovar la decoración del hogar, puedes hacerlo con cosas para reciclar y con un poco de ingenio tendrás piezas lindas.
Reciclar es una de las formas más sencillas para reducir la huella de contaminación que amenaza al medio ambiente. Y contrario a lo que muchas personas piensan, no hay que ser un experto para darle vida a nuevos objetos, sino que basta con tener imaginación y antes de deshacerte de artículos como sartenes o sillas viejas, es mejor acondicionarlos para hacer herramientas que facilitan la vida.
Así puedes reciclar las sillas de tu casa en lugar de tirarlas a la basura
- Soporte para macetas colgantes. En lugar de usar el asiento para reciclar sillas, usa solo el marco del asiento y coloca algunas plantas ligeras que puedan ir colgadas.
- Repisas con sillas viejas para reciclar. No tienes que reciclar las sillas enteras forzosamente, también puedes desarmarlas y usar solo aquellas piezas que te funcionen. Una opción es retirando los respaldos para hacer unas repisas.
- Marco decorativo para la sala. Si disfrutas tener decoración con fotos y recuerdos, entonces te encantarán los marcos hechos con los brazos de las sillas para reciclar.
- Percheros funcionales. Siguiendo con la idea de utilizar lo que verdaderamente te sirva, quita las patas y ponlas sobre el respaldo para un perchero.
- Toallero rústico. Para mantener el orden del baño, apuesta por poner un toallero tipo rústico, ya sea montando la silla entera o solo los respaldos.
- Cabecera para la cama. En caso de que tengas un juego completo de sillas para reciclar, entonces arma una cabecera para tu cama uniendo varios de sus respaldos y hasta las patas para perfeccionar.
- Base para lámpara. Quita las patas y el asiento para quedarte con una especie de mesa, lija y usa como base para tus lámparas favoritas.
- Banquitos para el jardín. Renueva también tu jardín haciendo pequeños banquitos, solo necesitas la estructura del asiento y patas.
- Tablero para recados. Como si fuera un tablero de corcho donde se pueden poner notas y recados, arma tu propia versión de decoración para el hogar hecho con sillas para reciclar , utilizando solo el respaldo desmontado.
- Mesita de noche. Siempre es muy útil tener una mesita en la recámara para poner el teléfono o vasos de agua y también se pueden hacer con sillas viejas.
- Revistero "antiguo". Organiza tus revistas y folletos armando un revistero con las patas y pegando tela de tus colores preferidos para hacerlo más llamativo.
- Macetero "vintage". Dale un toque único a la decoración de tu hogar construyendo un macetero tipo "vintage" colocando las plantas en el asiento de sillas para reciclar.
- Vitrina original con sillas para reciclar. En la sala de tu casa puedes poner una pequeña vitrina hecha con las estructuras, donde podrás almacenar velas o recuerditos de viajes.