Estos son los signos que recibirán bendiciones a partir de hoy 16 de abril por la energía de la Luna Nueva

La Luna Nueva, que se podrá ver este viernes 17 de abril de 2026, influirá en l a energía de 5 signos del zodiaco con bendiciones que comenzarán a notarse a partir de hoy jueves.

Este acontecimiento, que ocurre aún en la era de Aries, marca un punto de reinicio energético muy potente. Al caer en un signo de fuego, activará los comienzos, decisiones valientes y manifestaciones rápidas.

Los signos más afortunados por la Luna Nueva en Aries en abril de 2026

Aries : está en su renacimiento total. Las bendiciones llegan en forma de nuevas oportunidades personales y proyectos . Las decisiones le devolverán el control de su vida. El universo te respalda.

: está en su renacimiento total. Las bendiciones llegan en forma de . Las decisiones le devolverán el control de su vida. El universo te respalda. Leo : La energía te impulsa a expandirte porque recibes bendiciones en viajes, estudios, crecimiento profesional o reconocimiento .

: La energía te impulsa a expandirte porque recibes bendiciones en . Sagitario : Uno de los signos más afortunados en esta lunación porque se activan bendiciones en el amor, la creatividad y la alegría .

: Uno de los signos más afortunados en esta lunación porque se activan bendiciones en el . Géminis : La Luna Nueva abre puertas en tu círculo social. Habrá bendiciones en forma de nuevas conexiones, amistades clave o proyectos en equipo .

: La Luna Nueva abre puertas en tu círculo social. Habrá bendiciones en forma de . Acuario: Tu mente se ilumina. Recibes claridad, propuestas y oportunidades en comunicación, contratos o ideas.

La energía de la Luna Nueva en Aries activa nuevos comienzos y recompensas para quienes saben actuar.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué energía dará a los signos la Luna Nueva del 17 de abril de 2026?

La Luna Nueva del viernes 17 de abril también influirá en la energía de los demás signos, pero con abundancia disfrazada para Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

No obstante, Libra será el signo más retado con decisiones importantes en pareja o sociedad, pero con una enorme recompensa.

Los signos que recibirán bendiciones desde hoy 16 de abril.|(ESPECIAL/CANVA)

Esta etapa, que ocurre a solo unos días del cierre de temporada de Aries y el inicio de la era de Tauro, es una energía suave, valiente, directa y transformadora que llega para quienes se atreven a actuar.

¿Cuál es el consejo para los signos afectados por la Luna Nueva de abril?

El mejor consejo es no resistirse a los cambios, incluso si al inicio generan incomodidad o incertidumbre. La clave estará en observar qué situaciones se mueven en tu vida y preguntarte si realmente te representan en esta nueva etapa, según la astrología. Soltar el control y confiar en el proceso permitirá que esas bendiciones, aunque disfrazadas, comiencen a tomar forma de manera más clara y estable.

Además, es un momento ideal para sembrar intenciones con acciones concretas: escribir metas, ordenar prioridades y tomar decisiones firmes, aunque sean pequeñas. La energía de esta Luna Nueva favorece a quienes dan el primer paso, así que escuchar tu intuición y actuar con determinación será lo que marque la diferencia entre quedarte en el mismo lugar o abrirte a un nuevo ciclo de crecimiento.