3 alimentos que te harán tener una piel visiblemente más saludable y de porcelana

Cuidar la piel no solo depende de productos cosméticos o tratamientos estéticos caros y complicados, pues dentro de la dermatología y nutrición se ha señalado a la alimentación como un aspecto fundamental en la salud de la piel. Nutrientes como antioxidantes, vitaminas o ácidos grasos saludables pueden contribuir a mantener la piel hidratada, protegida, lo que genera una mejor apariencia.

3 alimentos que pueden ayudarte a tener una piel más saludable

Expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que una dieta rica en frutas, verduras y grasas saludables puede favorecer el buen estado de la piel. Por ello, dentro de algunos alimentos que se recomiendan con mayor frecuencia, se pueden encontrar los 3 siguientes.

Aguacate: Grasas saludables para mantener la piel hidratada

El aguacate es uno de esos alimentos más recomendados cuando se habla de la salud cutánea. Esta fruta contiene grasas monoinsaturadas, las cuales ayudan a mantener la piel hidratada y flexible; al mismo tiempo es fuente de vitamina E, antioxidante que protege las células del daño causado por radicales libres, además de contar con C, nutrientes esenciales para la producción de colágeno, proteína que ayuda a mantener la firmeza de la piel.

Salmón: Omega-3 que favorece la barrera natural de la piel

El salmón es otro de los alimentos altamente recomendados por especialistas, pues este es un alimento rico en ácidos grasos y omega-3, nutrientes que te ayudan a fortalecer la barrera natural de la piel, propiciando además la hidratación. El omega-3 también puede contribuir a reducir procesos inflamatorios en el organismo, lo que beneficia a algunas personas con problemas cutáneos.

Frutos rojos: Antioxidantes que ayudan a proteger la piel

Algunos frutos rojos como las fresas, las frambuesas y los arándanos destacan por su alto contenido de antioxidantes y vitamina C. Estos compuestos no solo ayudan a combatir el estrés oxidativo, sino también procesos relacionados con el envejecimiento prematuro de la piel. Toma en cuenta que los antioxidantes también contribuyen a proteger las células frente a factores externos como la luz solar y la contaminación.

El incorporar estos alimentos dentro de una dieta variada puede ser una manera sencilla de apoyar la salud de la piel desde algo sencillo y cotidiano como el acto de comer.