5 formas correctas de desechar el aceite de cocina usado y evitar contaminar el medio ambiente

El aceite de cocina usado es uno de los residuos domésticos más comunes y que más daño pueden causar al medio ambiente si es que se desechan de manera incorrecta. Para muchas personas solo basta con bajarlo directamente al fregadero o el drenaje sin darse cuenta de que esto puede contaminar grandes cantidades de agua y causar problemas en el sistema de alcantarillado.

De acuerdo con especialistas en gestión de residuos, un solo litro de aceite puede contaminar de entre 1,000 hasta 40,000 litros de agua, esto de acuerdo con la Escuela de Salud Pública de México. Por ello, es indispensable adoptar métodos responsables para poder desecharlo.

Aceite de cocina usado: 5 formas responsables de desecharlo y proteger el medio ambiente

Ahora te contamos sobre 5 maneras seguras y responsables con las que podrás desechar el aceite viejo de tu cocina.

Guardar el aceite en botellas o recipientes cerrados

Una de las tácticas más simples para manejar el aceite usado es dejar que se enfríe por completo y posteriormente almacenarlo en botellas. Este método no solo permite que el aceite se derrame o se filtre en el drenaje, sino que, una vez lleno, es posible llevarlo a un centro de reciclaje o entregarlo durante campañas de recolección de residuos domésticos.

Llevarlo a centros de reciclaje especializados

Existen centros de recolección de aceite vegetal usado, con lo que posteriormente se fabrican productos como biodiésel, jabones o lubricantes. Esta alternativa es una de las más recomendadas por organizaciones ambientales, pues permite darle un segundo uso al aceite.

Utilizarlo para fabricar jabón casero

Otra alternativa que ha ganado popularidad es aprovechar el aceite para elaborar jabón artesanal, práctica responsable entre quienes buscan reducir los residuos del hogar. Toma en cuenta que este proceso requiere de medidas de seguridad y un proceso detallado.

Solidificar el aceite antes de tirarlo

Opta por solidificar el residuo de aceite. Puedes mezclar los residuos con materiales absorbentes, como aserrín o incluso con productos diseñados para codificar la grasa. Una vez solidificado el aceite, es posible desecharlo de manera habitual.

Participar en programas de recolección comunitaria

En ocasiones es posible asistir a campañas de recolección de residuos domésticos, iniciativas que buscan evitar que el residuo llegue a sistemas de drenaje o cuerpos de agua.

¿Por qué nunca debes tirar el aceite por el drenaje?

Toma en cuenta que tirar el aceite por el fregadero es dañino, pues cuando el residuo entra en contacto con las tuberías, se enfría y se adhiere a las paredes internas, lo que puede provocar obstrucciones en el sistema de drenaje.

Cuando el aceite, sin un tratamiento adecuado, llega a ríos o lagos, provoca la creación de una capa que reduce la oxigenación del agua y afecta toda la vida que alberga.