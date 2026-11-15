Qué tipo de mascarillla debes usar si tienes la piel seca después de los 60

La piel es, quizás, una de las partes más sensibles del cuerpo, teniendo en cuenta que puede llegar a sufrir todo tipo de imperfecciones como que empiecen a aparecer arrugas, bolsas en los ojos, manchas y demás. Y con el paso del tiempo, esto se acrecienta aún más, sobre todo cuando se supera la barrera de los 60 años, ya que comenzará a secarse y será un gran inconveniente. Por este motivo, es que hay un truco para evitar la resequedad que consiste en aplicar una mascarilla.

Como lo mencionábamos recientemente, la piel va sufriendo algunos cambios después de los 50 y 60 años, teniendo en cuenta que la producción de colágeno disminuye, se perderá la elasticidad y se pierde la capacidad para retener agua; y que esto traerá sus consecuencias. Además, comenzarán a aparecer las primeras señales del envejecimiento como es el caso de las arrugas y otras imperfecciones como la flacidez.

Por qué se reseca la piel

Pero, uno de los principales problemas a los que está expuesta la piel después de los 60 años es la resequedad y que esto se debe, entre algunos factores, a cambios biológicos naturales, pero ocurre con la menor producción de aceites naturales, cambios hormonales como la menopausia y por una falta de hidratación en la zona. Por eso, lo que aconsejan los expertos en dermatología, es aplicar una buena mascarilla facial que será muy fácil de aplicar y tiene muchos beneficios.

Cuál es la mejor mascarilla para la piel seca después de los 50 años

La mascarilla es ideal para aplicar sobre la piel seca, teniendo en cuenta que mejoran la hidratación, alivian la tirantez, refuerzan la barrera cutánea y suavizan temporalmente las líneas y por eso, lo mejor es optar por mascarillas con ácido hialurónico, glicerina y pantenol, que son ingredientes humectantes que ayudan a generar y captar agua, mejorando la apariencia de las líneas fineas.

A su vez, también recomiendan utilizar mascarillas con ceramidas, escualano, ácido hialurónico, pantenol y glicerina; y es que las ceramidas ayudan a reforzar la barrera cutánea; y los otros componentes favorecerán la hidratación. Y la frecuencia con la cual tienes que aplicarse unas dos a tres veces por semana; optando por las hidratantes por las mañanas y las nutritivas durante la noche.