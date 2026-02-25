3 cortes de pelo que debes probar si tienes bigote y quieres ser tendencia en 2026

El bigote se ha convertido en una de las herramientas principales de los hombres que quieren ingresar al mundo de la moda durante este año. Ante tal situación, expertos en belleza han dado a conocer que existen 3 cortes de pelo que harán que tu “mostacho” luzca mucho mejor, haciendo que tu rostro se vea más estético.

Históricamente se ha comparado al bigote como un símbolo de elegancia, fortaleza y masculinidad, aunque es una realidad que las connotaciones han crecido de manera importante con el paso de los años. Su popularidad ha regresado para este 2026, por lo que aquí conocerás 3 cortes de pelo que debes probar sí o sí.

¿Qué cortes de pelo debes probar si tienes bigote en 2026?

Bigote hipster: Se trata de uno de los estilos que más popularidad ha ganado en las nuevas generaciones en estos meses, y dentro de sus características destaca un corte que perfecto con un estilo de bigote grueso y bien definido que haga que los demás rasgos de tu rostro queden en segundo término.

Bigote Vintage : Si estás optando por este estilo, el cual destaca por ser mucho más elegante y clásico, entonces lo ideal es que se combine con uno de los cortes de pelo que destacan precisamente por su facilidad y versatilidad. Toma en cuenta, entonces, que un apartado clásico siempre va a funcionar.

: Si estás optando por este estilo, el cual destaca por ser mucho más elegante y clásico, entonces lo ideal es que se combine con uno de los que destacan precisamente por su facilidad y versatilidad. Toma en cuenta, entonces, que un apartado clásico siempre va a funcionar. Bigote y Barba en comunión: Si tu intención es mostrar un look mucho más viril y rústico en relación a los pasados, entonces puedes optar por una barba y bigote en unión que se combinen con un look moderno a través de cortes de pelo en el que el peinado hacia atrás o de lado sea el que más destaque.

El bigote en el apartado deportivo, ¿una moda en 2026?

Seguramente has notado como más personajes allegados al deporte han comenzado a dejarse el bigote como símbolo de estética y masculinidad. Por tal motivo, expertos en moda consideran que esta tendencia continuará creciendo, pero que ahora los deportistas optarán por un bigote bien recortado a través de productos de fijación.