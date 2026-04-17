Horóscopo de HOY viernes 17 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 17 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 17 de abril de 2026

Hoy, viernes 17 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: la Luna Nueva en tu signo marca un inicio poderoso que te impulsa a redefinir tus objetivos con claridad. Es un momento clave para sembrar intenciones que fortalezcan tu energía y tus vínculos.

la Luna Nueva en tu signo marca un inicio poderoso que te impulsa a redefinir tus objetivos con claridad. Es un momento clave para sembrar intenciones que fortalezcan tu energía y tus vínculos. Tauro : la jornada invita a la introspección y a soltar cargas que ya no necesitas sostener. La Luna Nueva en Aries puede movilizar emociones internas que te lleven a priorizar tu calma.

: la jornada invita a la introspección y a soltar cargas que ya no necesitas sostener. La Luna Nueva en Aries puede movilizar emociones internas que te lleven a priorizar tu calma. Géminis : la energía disponible favorece nuevos proyectos y conexiones que amplían tu panorama. La Luna Nueva en Aries impulsa encuentros que pueden abrir oportunidades si actúas con decisión.

: la energía disponible favorece nuevos proyectos y conexiones que amplían tu panorama. La Luna Nueva en Aries impulsa encuentros que pueden abrir oportunidades si actúas con decisión. Cáncer : el día te lleva a enfocarte en metas concretas que requieren compromiso. La jornada puede marcar un comienzo importante en lo que deseas construir a largo plazo.

: el día te lleva a enfocarte en metas concretas que requieren compromiso. La jornada puede marcar un comienzo importante en lo que deseas construir a largo plazo. Leo : la jornada despierta tu entusiasmo y tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias. La Luna Nueva en Aries potencia tu confianza para iniciar caminos diferentes.

: la jornada despierta tu entusiasmo y tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias. La Luna Nueva en Aries potencia tu confianza para iniciar caminos diferentes. Virgo : la energía disponible invita a observar con profundidad lo que necesitas transformar. Una decisión consciente puede ayudarte a reorganizar prioridades.

: la energía disponible invita a observar con profundidad lo que necesitas transformar. Una decisión consciente puede ayudarte a reorganizar prioridades. Libra : el día pone el foco en tus relaciones y en la posibilidad de iniciar una nueva etapa en vínculos importantes. La Luna Nueva en Aries puede traer definiciones si buscas equilibrio.

: el día pone el foco en tus relaciones y en la posibilidad de iniciar una nueva etapa en vínculos importantes. La Luna Nueva en Aries puede traer definiciones si buscas equilibrio. Escorpio : la jornada favorece cambios en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. El día impulsa decisiones que te ayudan a ordenar lo que vienes sosteniendo.

: la jornada favorece cambios en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. El día impulsa decisiones que te ayudan a ordenar lo que vienes sosteniendo. Sagitario : la energía disponible despierta creatividad y ganas de conectar con lo que te apasiona. La Luna Nueva en Aries impulsa nuevos comienzos que pueden darte mayor entusiasmo.

: la energía disponible despierta creatividad y ganas de conectar con lo que te apasiona. La Luna Nueva en Aries impulsa nuevos comienzos que pueden darte mayor entusiasmo. Capricornio : el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda seguridad. La Luna Nueva en Aries puede marcar un nuevo inicio en temas relacionados con tu entorno cercano.

: el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda seguridad. La Luna Nueva en Aries puede marcar un nuevo inicio en temas relacionados con tu entorno cercano. Acuario : la jornada favorece el intercambio de ideas y conversaciones que traen claridad. El día impulsa decisiones rápidas que pueden abrir nuevas posibilidades.

: la jornada favorece el intercambio de ideas y conversaciones que traen claridad. El día impulsa decisiones rápidas que pueden abrir nuevas posibilidades. Piscis: la energía disponible te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y prioridades. La Luna Nueva en Aries puede marcar un nuevo comienzo que te permita sostener tus objetivos a largo plazo.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: