Cómo reemplazar las clásicas persianas: 3 alternativas más modernas y funcionales

Reemplazar las clásicas persianas es posible con alternativas más modernas y funcionales como estores enrollables, paneles japoneses y cortinas screen. Estas soluciones ofrecen mejor control de la luz, mayor estética y, en muchos casos, mejor aislamiento.

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Dichas opciones se adaptan a distintos espacios y estilos, renovando por completo la apariencia de las ventanas. En el diseño de interiores contemporáneo, las persianas tradicionales están quedando en segundo plano frente a sistemas más minimalistas y versátiles.

Según expertos del portal especializado El Mueble, la tendencia apunta a soluciones que combinen funcionalidad y diseño. De esta forma se priorizan los materiales livianos y mecanismos simples que faciliten el uso diario.

¿Cuáles son las 3 mejores alternativas modernas a las persianas tradicionales?

Estores enrollables: una de las opciones más elegidas por su practicidad y diseño limpio. Se recogen en un solo movimiento y permiten regular la entrada de luz según el tejido elegido (traslúcido, opaco o screen). Son ideales para espacios modernos y minimalistas.

Paneles japoneses: perfectos para ventanas grandes o puertas corredizas. Se componen de paneles verticales que se deslizan lateralmente, aportando un estilo elegante y ordenado. Además, permiten jugar con diferentes telas y niveles de opacidad.

Cortinas screen: fabricadas con tejidos técnicos, filtran la luz sin bloquearla completamente y ayudan a regular la temperatura interior. Son muy utilizadas en ambientes contemporáneos por su estética sobria y su eficiencia.

¿Por qué conviene cambiar las persianas por opciones más actuales?

Optar por estas alternativas ofrece múltiples beneficios en el hogar:



Mejor control de la luz: permiten regular la entrada de iluminación de forma más precisa.

permiten regular la entrada de iluminación de forma más precisa. Mayor eficiencia energética : algunos materiales ayudan a mantener la temperatura interior.

: algunos materiales ayudan a mantener la temperatura interior. Estética más moderna : aportan un diseño limpio y actualizado.

: aportan un diseño limpio y actualizado. Fácil mantenimiento : requieren menos limpieza que las persianas tradicionales.

: requieren menos limpieza que las persianas tradicionales. Adaptabilidad: se ajustan a distintos tamaños y tipos de ventanas.

Según el portal especializado Architectural Digest, las soluciones textiles modernas permiten integrar funcionalidad y diseño en un solo elemento, elevando la calidad del espacio. Reemplazar las persianas tradicionales no solo actualiza el ambiente, sino que también mejora el confort y la practicidad en el día a día.