¿Por qué en CDMX se pide la quesadilla con queso?

Sin duda alguna uno de los debates culinarios más grandes que hay es sobre si uno de los platillos más famosos de México; así es, hablamos de las quesadillas, deben llevar o no queso. Esto debido a que algunas personas fuera de la Ciudad de México consideran que forzosamente debe llevarlo, mientras que los “Chilangos” aseguran que las quesadillas pueden estar rellenas de otros guisados.

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¿Las quesadillas deben llevar queso forzosamente?

Esta pregunta parece no tener una respuesta definida pues el significado de la palabra “quesadilla” no es el mismo en todos lados. Mientras la RAE la define como "Tortilla de maíz rellena de queso u otros ingredientes que se come caliente" también como “Cierto género de pastel, compuesto de queso y masa”, la palabra tiene su origen en el náhuatl "quetzaditzin", que significa "tortilla doblada" por lo que no necesariamente tendría que llevar queso. Sin embargo, la fonética de la palabra alude al lácteo por lo que para muchas personas parece “más que obvio” que debe haber queso.

Origen de las quesadillas

Este platillo se originó en la época de la conquista cuando los españoles llegaron a la gran Tenochtitlan en donde hubo una mezcla gastronómica que combinó la tortilla de maíz tradicional con los lácteos traídos de España. Por su parte, la quesadilla también deriva de la palabra “quesada”, un término que proviene de España, en Europa, el cual hace referencia a un “pastelillo de queso”.

¿De qué se pueden preparar las quesadillas?

Actualmente hay diversas maneras para preparar las quesadillas. Si bien se pueden hacer con tortilla de maíz hoy en día hay diversas recetas ya que se pueden freír o usar maíz azul. Incluso puedes optar por hacerlas con tortilla de harina. Por otro lado además del queso hay personas que le añaden más ingredientes como guisados: tinga de pollo, tinga de res, picadillo, champiñones, chicharrón prensado, flor de calabaza, papas con chorizo, huitlacoche, carne, suadero, entre otros.

Además de esto, este platillo es una comida completa ya que tiene carbohidratos, el cual es la tortilla, proteína del queso o del pollo y puede incluir verduras como lechuga, por lo que es ideal para una dieta balanceada.