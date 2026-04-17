Alessandra Rosaldo estalló otra vez y esto dijo de Eugenio Derbez

La familia Derbez es una de las más criticadas en los espacios digitales. Sin embargo, aunque muchos no lo creían posible, quien se ha mantenido con ellos (específicamente con Eugenio) es Alessandro Rosaldo. La actriz y cantante es la esposa actual del comediante y se mostró molesta por la reciente publicación de las cifras de lo que supuestamente es el patrimonio de su esposo. Así comentó sus inquietudes.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre las cifras del patrimonio de Eugenio Derbez?

Justamente un espacio mediático que se denomina especializado, indicó que el actor y comediante tiene una cifra de 30 millones de dólares como patrimonio. En ese sentido, Alessandra Rosaldo se mostró molesta porque esa información se publicara de manera tan natural, pues resulta un riesgo por la falta de aclaraciones que muchos usuarios no se dan el tiempo de revisar.

“Cualquier persona puede pensar: Ah, eso es lo que tiene en el banco… y absolutamente no, es absolutamente falso… Es una situación delicada que se divulgue este tipo de información sobre cualquier famoso”.

Y es que los datos emitidos por Celebrity Net Worth indican la cantidad que supuestamente tienen los famosos, aunque en algunos casos específica cómo está repartido dicho dinero. Sin embargo, por algo los actores no revelan las cantidades que ganan, pues se vuelve información que podría ser aprovechada por personas que busquen dañarlos a ellos o sus familias.

¿Cuántos años de casados tienen Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

En medio de tanta polémica amorosa en la que vivió Eugenio desde su juventud, parece que la última esposa que tendrá es Alessandra, de quien se enamoró grabando una serie. La relación comenzó en el 2006 - el primer contacto - y la boda se concretó en el 2012. Desde ahí, se ve a la cantante en convivencia sana y total con toda la familia Derbez, lo cual ha sido algo que se comenta bastante en redes sociales.

Además, de dicho matrimonio salió Aitana, que es la heredera menor de Eugenio Derbez. Dado que la niña-adolescente nació en 2014, en agosto del 2026 cumplirá 12 años. Ella también ha sido vista un poco activa en videos de la familia y fue polémica la crítica que le hicieron por cantar un cover con su hermano, Vadhir.