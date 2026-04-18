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3 cosas que cada signo debe dejar ir antes de que acabe abril

Antes de que termine el mes de abril de 2026, debes saber cuáles son las 3 cosas que cada signo del zodíaco deberá dejar ir para empezar un nuevo mes

3 cosas que cada signo debe dejar ir antes de que acabe abril
3 cosas que cada signo debe dejar ir antes de que acabe abril|Pexels: Necip Duman

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Los astrólogos comparten que durante abril de 2026 se abren puertas para que cada signo del zodíaco inicie con un borrón y cuenta nueva.

Esto se debe a que con el cierre de mes también llega un final a nivel energético. El próximo mayo deberá ser recibido con las manos vacías y el corazón abierto para que todo florezca positivamente.

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Las 3 cosas que cada signo debe soltar en abril

  • Aries

Deberán aprender a soltar su impulsividad defensiva y entender que no todo es un ataque, también evitar el miedo a no ser el primero y el agotamiento físico.

  • Tauro

Suelten la resistencia al cambio, muchas veces son tercos y se niegan a avanzar, el rencor por las deudas morales y el apego a lo material.

  • Géminis

Deberán decir adiós a la indecisión paralizante, olvidarse de las conversaciones pendientes y dejar atrás el exceso de información.

  • Cáncer

Suelten la nostalgia melancólica, no todo lo de su pasado es mejor que su presente, olviden la responsabilidad por las emociones ajenas y dejen atrás el miedo al rechazo.

  • Leo

Deben despedirse de la necesidad de validación externa, del orgullo que impide pedir perdón y de los proyectos que ya no te apasionan.

  • Virgo

Despedirse de la búsqueda de la perfección absoluta, decir adiós a la autocrítica feroz y soltar el control sobre el futuro.

  • Libra

Decir adiós al miedo al conflicto, dejar atrás la complacencia y ya no compararse constantemente.

  • Escorpio

Soltar en deseo de control, no hacer caso de sospechas infundadas y dejar atrás viejas heridas emocionales.

  • Sagitario

Las promesas que saben que no cumplirán deben quedar en el pasado al igual que, su imapciencia por dar el siguiente paso y su juicio hacia quienes no piensan como él.

  • Capricornio

Soltar la culpa por descansar, olvidarse del rol de ser el sostén de todos y de la rigidez mental.

  • Piscis

Es momento de dejar de huir de la realidad a través de fantasías o distracciones, dejar atrás el complejo de víctima y poner límites claros para quienes están absorbiendo su energía vital.

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