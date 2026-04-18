3 cosas que cada signo debe dejar ir antes de que acabe abril
Antes de que termine el mes de abril de 2026, debes saber cuáles son las 3 cosas que cada signo del zodíaco deberá dejar ir para empezar un nuevo mes
Los astrólogos comparten que durante abril de 2026 se abren puertas para que cada signo del zodíaco inicie con un borrón y cuenta nueva.
Esto se debe a que con el cierre de mes también llega un final a nivel energético. El próximo mayo deberá ser recibido con las manos vacías y el corazón abierto para que todo florezca positivamente.
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Las 3 cosas que cada signo debe soltar en abril
- Aries
Deberán aprender a soltar su impulsividad defensiva y entender que no todo es un ataque, también evitar el miedo a no ser el primero y el agotamiento físico.
- Tauro
Suelten la resistencia al cambio, muchas veces son tercos y se niegan a avanzar, el rencor por las deudas morales y el apego a lo material.
- Géminis
Deberán decir adiós a la indecisión paralizante, olvidarse de las conversaciones pendientes y dejar atrás el exceso de información.
- Cáncer
Suelten la nostalgia melancólica, no todo lo de su pasado es mejor que su presente, olviden la responsabilidad por las emociones ajenas y dejen atrás el miedo al rechazo.
- Leo
Deben despedirse de la necesidad de validación externa, del orgullo que impide pedir perdón y de los proyectos que ya no te apasionan.
- Virgo
Despedirse de la búsqueda de la perfección absoluta, decir adiós a la autocrítica feroz y soltar el control sobre el futuro.
- Libra
Decir adiós al miedo al conflicto, dejar atrás la complacencia y ya no compararse constantemente.
- Escorpio
Soltar en deseo de control, no hacer caso de sospechas infundadas y dejar atrás viejas heridas emocionales.
- Sagitario
Las promesas que saben que no cumplirán deben quedar en el pasado al igual que, su imapciencia por dar el siguiente paso y su juicio hacia quienes no piensan como él.
- Capricornio
Soltar la culpa por descansar, olvidarse del rol de ser el sostén de todos y de la rigidez mental.
- Piscis
Es momento de dejar de huir de la realidad a través de fantasías o distracciones, dejar atrás el complejo de víctima y poner límites claros para quienes están absorbiendo su energía vital.