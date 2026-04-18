El frizz es una condición que hace ver al cabello descuidado, seco y poroso. Este problema suele aumentar aún más en clima húmedo, ya que el exceso de agua en el aire es absorbido por por el pelo.

Generalmente, la hebra capilar se hincha y la cutícula se levanta, haciendo que el pelo se encrespe, pierda definición y no se mantenga en su lugar, a pesar de los peinados que realicemos.

Ventaneando | Programa completo 17 de abril de 2026

4 formas de evitar el frizz en climas húmedos

Sin embargo, el frizz no es una condición inmejorable y sí existen diversas técnicas para evitarlo o erradicarlo, algunas de las más efectivas son las siguientes:

Hidratación profunda constante

El cabello busca humedad en el ambiente cuando está seco, esto hace que la cutícula se expanda y se genere el frizz, por lo que utilizar una mascarilla hidratante una vez por semana ayudará a rellenar la fibra capilar y evitará que esta absorba el agua del aire.

4 formas de evitar frizz en clima húmedo|Pexels: cottonbro studio

Usa productos de escudo antihumedad.

Trata de buscar cremas para peinar o sprays que contengan siliconas ligeras o aceites naturales, como argán o coco. Estos ingredientes sellan la cutícula y crean una barrera física que impide el paso de la humedad externa.

Secado estratégico

Evita frotar el cabello con toallas de algodón convencionales, ya que la fricción levanta la cutícula. Es mejor si empleas una toalla de microfibra o una camiseta de algodón para presionar suavemente. Si usas secadora, termina siempre con un chorro de aire frío que selle el peinado.

Estas son las mejores formas de evitar el frizz, de acuerdo con expertos|Pexels: Beyzanur K.

Sella con un aceite al finalizar

Luego de que tu cabello ya esté seco y peinado, puedes aplicar algunas gotas de aceite o sérum especial de medios a puntas para que tu cabello no pierda el brillo durante el día y tampoco sufra de esponjado.

Este tipo de productos puede funcionar como un impermeabilizante para los días más húmedos; también puedes usar peinados que recojan todo el cabello para mantener tu melena más "en control".