4 formas de evitar frizz en clima húmedo
Estas son las 4 mejores formas de evitar el frizz en climas húmedos, los consejos perfectos para la temporada de calor en primavera y verano de 2026
El frizz es una condición que hace ver al cabello descuidado, seco y poroso. Este problema suele aumentar aún más en clima húmedo, ya que el exceso de agua en el aire es absorbido por por el pelo.
Generalmente, la hebra capilar se hincha y la cutícula se levanta, haciendo que el pelo se encrespe, pierda definición y no se mantenga en su lugar, a pesar de los peinados que realicemos.
Ventaneando | Programa completo 17 de abril de 2026
4 formas de evitar el frizz en climas húmedos
Sin embargo, el frizz no es una condición inmejorable y sí existen diversas técnicas para evitarlo o erradicarlo, algunas de las más efectivas son las siguientes:
- Hidratación profunda constante
El cabello busca humedad en el ambiente cuando está seco, esto hace que la cutícula se expanda y se genere el frizz, por lo que utilizar una mascarilla hidratante una vez por semana ayudará a rellenar la fibra capilar y evitará que esta absorba el agua del aire.
- Usa productos de escudo antihumedad.
Trata de buscar cremas para peinar o sprays que contengan siliconas ligeras o aceites naturales, como argán o coco. Estos ingredientes sellan la cutícula y crean una barrera física que impide el paso de la humedad externa.
- Secado estratégico
Evita frotar el cabello con toallas de algodón convencionales, ya que la fricción levanta la cutícula. Es mejor si empleas una toalla de microfibra o una camiseta de algodón para presionar suavemente. Si usas secadora, termina siempre con un chorro de aire frío que selle el peinado.
- Sella con un aceite al finalizar
Luego de que tu cabello ya esté seco y peinado, puedes aplicar algunas gotas de aceite o sérum especial de medios a puntas para que tu cabello no pierda el brillo durante el día y tampoco sufra de esponjado.
Este tipo de productos puede funcionar como un impermeabilizante para los días más húmedos; también puedes usar peinados que recojan todo el cabello para mantener tu melena más "en control".