Adiós al aburrido mueble blanco: esta es la tendencia en decoración que aporta calidez y estilo

La tendencia en decoración que reemplaza al clásico mueble blanco es la madera oscura, un material que aporta calidez, sofisticación y carácter a los ambientes. Lejos de verse pesada, hoy se combina con tonos claros y texturas naturales para lograr espacios modernos y equilibrados.

Poncho Herrera confiesa cómo mantiene los pies en la tierra pese a la fama

Durante años, el blanco dominó el diseño de interiores por su capacidad de ampliar visualmente los espacios. Sin embargo, las nuevas corrientes decorativas buscan ambientes más acogedores y con identidad.

Según la revista especializada Elle Decor, la madera oscura vuelve como protagonista en muebles y revestimientos. Esto se debe a que aporta una estética más rica y envolvente.

¿Por qué la madera oscura es tendencia en decoración de interiores en 2026?

La revalorización de este material responde a varios factores clave:



Aporta calidez inmediata

Genera ambientes más acogedores y confortables.

Suma elegancia y sofisticación

Ideal para estilos contemporáneos y clásicos renovados.

Crea contraste visual

Funciona muy bien combinada con paredes claras o neutras.

Tiene gran versatilidad

Se adapta a livings, dormitorios y cocinas.

Revaloriza los materiales naturales

En línea con tendencias sostenibles.

La reconocida diseñadora Kelly Wearstler destaca que los tonos oscuros en madera aportan profundidad y hacen que los espacios se sientan más ricos y sofisticados.

¿De qué material son los muebles de madera oscura?

Los muebles de madera oscura suelen fabricarse con especies naturalmente profundas en tono o con acabados que intensifican su color. Entre las más comunes se encuentran:



Nogal : una de las más valoradas en interiorismo. Tiene un tono marrón oscuro con vetas elegantes y es muy usada en muebles de alta gama.

: una de las más valoradas en interiorismo. Tiene un tono marrón oscuro con vetas elegantes y es muy usada en muebles de alta gama. Caoba : clásica y sofisticada, con un color rojizo oscuro muy característico.

: clásica y sofisticada, con un color rojizo oscuro muy característico. Wengué : de apariencia casi negra, aporta un estilo moderno y muy marcado.

: de apariencia casi negra, aporta un estilo moderno y muy marcado. Roble oscuro : aunque el roble natural es más claro, puede teñirse para lograr tonos más profundos sin perder su veta visible.

: aunque el roble natural es más claro, puede teñirse para lograr tonos más profundos sin perder su veta visible. Ébano (o acabados tipo ébano): extremadamente oscuro, casi negro, aunque en muchos casos se trata de maderas más accesibles teñidas para imitar este acabado.

Diseño de interiores: ¿Cómo incorporar muebles de madera oscura sin recargar el ambiente?

Para integrar esta tendencia de forma equilibrada, los especialistas recomiendan:



Combinar con tonos claros

Paredes blancas, beige o gris suave ayudan a equilibrar.

Sumar buena iluminación

Natural o artificial, para evitar que el espacio se vea oscuro.

Elegir piezas protagonistas

Un mueble central puede ser suficiente para marcar estilo.

Incorporar textiles livianos

Alfombras o cortinas claras suavizan el conjunto.

Mezclar con materiales modernos

Metal, vidrio o fibras naturales actualizan el look.

Según la revista Architectural Digest, el uso de maderas oscuras en interiores responde a una búsqueda de mayor personalidad y conexión con lo natural. En definitiva, esta tendencia demuestra que es posible dejar atrás lo básico y apostar por espacios más cálidos, elegantes y con identidad propia.