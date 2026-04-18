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Adiós al aburrido mueble blanco: esta es la tendencia en decoración que aporta calidez y estilo

El mueble blanco no va más. La madera oscura regresa con fuerza y redefine la tendencia en decoración con elegancia, estilo y personalidad.

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|Carola Mauer

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

La tendencia en decoración que reemplaza al clásico mueble blanco es la madera oscura, un material que aporta calidez, sofisticación y carácter a los ambientes. Lejos de verse pesada, hoy se combina con tonos claros y texturas naturales para lograr espacios modernos y equilibrados.

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Durante años, el blanco dominó el diseño de interiores por su capacidad de ampliar visualmente los espacios. Sin embargo, las nuevas corrientes decorativas buscan ambientes más acogedores y con identidad.

Según la revista especializada Elle Decor, la madera oscura vuelve como protagonista en muebles y revestimientos. Esto se debe a que aporta una estética más rica y envolvente.

¿Por qué la madera oscura es tendencia en decoración de interiores en 2026?

La revalorización de este material responde a varios factores clave:

  • Aporta calidez inmediata
  • Genera ambientes más acogedores y confortables.
  • Suma elegancia y sofisticación
  • Ideal para estilos contemporáneos y clásicos renovados.
  • Crea contraste visual
  • Funciona muy bien combinada con paredes claras o neutras.
  • Tiene gran versatilidad
  • Se adapta a livings, dormitorios y cocinas.
  • Revaloriza los materiales naturales
  • En línea con tendencias sostenibles.

La reconocida diseñadora Kelly Wearstler destaca que los tonos oscuros en madera aportan profundidad y hacen que los espacios se sientan más ricos y sofisticados.

¿De qué material son los muebles de madera oscura?

Los muebles de madera oscura suelen fabricarse con especies naturalmente profundas en tono o con acabados que intensifican su color. Entre las más comunes se encuentran:

  • Nogal: una de las más valoradas en interiorismo. Tiene un tono marrón oscuro con vetas elegantes y es muy usada en muebles de alta gama.
  • Caoba: clásica y sofisticada, con un color rojizo oscuro muy característico.
  • Wengué: de apariencia casi negra, aporta un estilo moderno y muy marcado.
  • Roble oscuro: aunque el roble natural es más claro, puede teñirse para lograr tonos más profundos sin perder su veta visible.
  • Ébano (o acabados tipo ébano): extremadamente oscuro, casi negro, aunque en muchos casos se trata de maderas más accesibles teñidas para imitar este acabado.

Diseño de interiores: ¿Cómo incorporar muebles de madera oscura sin recargar el ambiente?

Para integrar esta tendencia de forma equilibrada, los especialistas recomiendan:

  • Combinar con tonos claros
  • Paredes blancas, beige o gris suave ayudan a equilibrar.
  • Sumar buena iluminación
  • Natural o artificial, para evitar que el espacio se vea oscuro.
  • Elegir piezas protagonistas
  • Un mueble central puede ser suficiente para marcar estilo.
  • Incorporar textiles livianos
  • Alfombras o cortinas claras suavizan el conjunto.
  • Mezclar con materiales modernos
  • Metal, vidrio o fibras naturales actualizan el look.

Según la revista Architectural Digest, el uso de maderas oscuras en interiores responde a una búsqueda de mayor personalidad y conexión con lo natural. En definitiva, esta tendencia demuestra que es posible dejar atrás lo básico y apostar por espacios más cálidos, elegantes y con identidad propia.

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