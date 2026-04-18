5 cortes de pelo en tendencia para la temporada de calor; son ideales para mujeres con cabello ondulado
¿Temporada de calor? Estos son los cortes de pelo que no te puedes perder si quieres cambiar de look y tienes cabello quebrado
La primavera ha llegado con todo y es que aunque el calor ha predominado, el clima suele ser una ruleta rusa, lo que hace que mantener un peinado e incluso un corte de cabello sea una tarea bastante complicada, por lo que en esta ocasión te compartiremos un listado con cortes de cabello que podrían ayudarte.
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Es importante que tomes en cuenta que un detalle primordial para que tu cabello luzca aún mejor es la confianza con el que lo portes, por lo que es importante que elijas uno que te agrade a ti, el cuál puedes elegir dependiendo de tu tipo de cabello, la forma de tu cara y demás proporciones de tu parte superior.
Cortes de cabello en tendencia para la temporada de calor
- Choppy Bob: Este corte es una gran opción para el tipo de cabello ondulado pues las capas le dan un aspecto de relajado y frescura, donde el “despeinado” luce relajado, siendo un estilo ideal para esta temporada.
- Curly Bob: Es un diseño especial pues resalta el volumen natural, se recomienda mantenerlo a la altura de entre los hombros y la mandíbula, pues además de aportar vista, te descansan tus demás rasgos.
@thehairbros Can a bob and fringe work on curly or wavy hair? A question we are asked so often. The answer - yes. Something we truly believe in, is that curls don't always need to be perfectly defined. There's beauty in the undone, lived-in texture. So for styling, sometimes we like to keep it simple. Like we did with this cut - just a leave-in cream spritzed through, a rough dry, and a light scrunch using our hands mould the hair. Yes, we intentionally disrupted perfect curls, inviting a bit of frizz and movement. That might sound a little wild to some... but we hope it encourages you to rethink what curly hair 'has' to look like. We opened up Jasmines face, softened the shape, and kept the texture natural and beachy. No heavy styling needed. A little frizz, a little disruption... because curls don't need to be perfect to be beautiful. @jasminescarlett #thehairbros #curlyhair #bob #fringe ♬ sonido original - Selectomusic | #GoodMusic
- Bixie: Esta fusión entre el bob y el pixie que llegan a la nuca es demasiado fresco, el cuál toma un aire “vivo” cuando se deja secar al natural gracias a las ondulaciones naturales, destacando por su simpleza.
@preciadoscar Bixie!! De lo más bonito en cabello corto para el 2026. Mezcla entre el Bob más corto y un Pixie largo, ese punto medio. Esta vez lo adapté an cabello delgado, de baja densidad y ondulado. #hairtrends #bixie #visagismo #haireducation ♬ French Bossa in Bloom/Chanson de Mimi,Pt.1 - Mellow Garden | Music
- Wolf Cut: Juntando la combinación del shaggy pero con un estilo más rebelde, es ideal para el cabello quebrado porque se acentúan las ondulaciones de manera natural.
- Mixie: Esta mezcla entre mullet y pixie ofrece una vista fresca, pues además de ser un corte moderno y en tendencia es fácil de peinar, aportando una visión totalmente fresca sobre tu estilo.