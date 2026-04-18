5 cortes de pelo en tendencia para la temporada de calor; son ideales para mujeres con cabello ondulado

La primavera ha llegado con todo y es que aunque el calor ha predominado, el clima suele ser una ruleta rusa, lo que hace que mantener un peinado e incluso un corte de cabello sea una tarea bastante complicada, por lo que en esta ocasión te compartiremos un listado con cortes de cabello que podrían ayudarte.

Te puede interesar: Los 3 cortes de pelo en capas que aportan volumen y acabado natural

Es importante que tomes en cuenta que un detalle primordial para que tu cabello luzca aún mejor es la confianza con el que lo portes, por lo que es importante que elijas uno que te agrade a ti, el cuál puedes elegir dependiendo de tu tipo de cabello, la forma de tu cara y demás proporciones de tu parte superior.