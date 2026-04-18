3 trucos que hacen que te veas mejor al instante

Es posible elevar tu imagen de inmediato si aplicas los 3 trucos de estilo que son infalibles y te hacen lucir mucho mejor, estos mismos son aplicados por expertos y favorecen a cualquier persona, sin importar su estilo individual.

Además de conocer la silueta de nuestro cuerpo y emplear colores y formas que nos den más estructura, también existen otros consejos de moda y de presentación que nos harán lucir más seguros de nosotros mismos.

Los 3 trucos que mejoran tu imagen al instante

Ajusta tu postura

Manten la espalda recta y los hombros relajados, este es el truco número uno para mejorar tu imagen: una buena postura.

Además de verte mucho más alto, también proyectarás seguridad al instante, lo que al mismo tiempo cambiará la forma en la que te perciben los demás.

Tener una buena postura eleva la forma en la que se ve tu atuendo|Pexels: Tugrul Kurnaz

Define tu silueta con el talle

Usar prendas que marquen tu cintura o solo fajar ligeramente tu camiseta con el método french tuck hará que se equilibren tus proporciones y hará que tu look se vea mucho más pulido.

El truco para verte bien en fotos

Si vas a un evento social o te quieres tomar una fotografía, busca una correcta iluminación y también aprende cuáles son tus mejores ángulos.

Estos son los trucos que hacen que te veas mucho mejor al instante|Pexels: Ron Lach

Solo debes buscar una fuente de luz frontal y elevar un poco la cámara, así suavizarás las facciones y eliminarás las sombras poco favorecedoras que podrían formarse debajo de los ojos.

¿Cómo definir tu estilo para verte mejor?

Parte de verte bien es sentirte bien eligiendo atuendos que vayan con tu estilo y personalidad. Para poder darte cuenta de qué es lo que te gusta y favorece debes considerar lo siguiente:

Tu realidad: Observa las prendas que más usas en tu dá a día, y fíjate si son cómodas, clásicas o deportivas, así tendrás la base de tu estilo personal. Tu aspiración: Busca en tus redes sociales lo que más admiras e identifica cómo quieres lucir, después ponle nombre, es elegante, es bohemio o cómodo. Tu toque emocional: Define cómo deseas sentirte y lo que quieres proyectar, si deseas verte segura, relajada o creativa, etc.

La combinaciones de todo son el resultado de tu estilo, por ejemplo: clásica, elegante y relajada. Entonces busca prendas que den esas vibras.

