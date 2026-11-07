3 diseños de uñas burdeos para lucir elegante en otoño

En el otoño la manicura se inclina por los colores burdeos como lo son el vino, borgoña y cereza oscura. En esta oportunidad te vamos a contar sobre 5 diseños para que puedas lucir unas manos elegantes y que perdure.

Antes de comenzar con cualquier estilo que elijas, es importante que coloques una capa de base transparente. Ten en cuenta que los esmaltes oscuros llevan mucho pigmento por lo que con este truco se puede mantener la uña limpia cuando retires el color.

¿Cuáles son los diseños de uñas burdeos?

Burdeos brillante: el lacado para la oficina

Al utilizar el brillo lado se intensifica la profundidad del burdeos por lo que la luz rebotará sobre el color para dejar a la vista los rojizos o ciruelas. El resultado es pulido y cuidado, con más carácter que un nude.

Es ideal para utilizar en el día a día por lo que puedes llevarlo a la oficina porque es serio y con personalidad. Se recomienda aplicar dos capas finas en lugar de una gruesa para que el color se asiente uniformemente y el brillo quede limpio. Agrega un top coat para mantener el efecto esepejo.

Burdeos translúcido: el efecto «labio mordido» para las uñas

Luego tenemos esta opción que requiere sola una capa de color para que quede un velo de color que deje entrever la uña natural. El resultado es fresco, poco esfuerzo aparente y muy favorecedor.

En este estilo serás tu quien gradúe la intensidad. Si colocas una capa vas a tener una versión más ligera y transparente. Si colocar dos o tres se convertirá en una manicura densa y teatral. Es ideal para el uso diario y en estilismos minimalistas, donde el color suma sin gritar.

Burdeos metalizado: la apuesta para la noche

Otra opción es optar por un efecto metálico que cuenta con reflejos y una profundidad que resulta llamativa. La manicura capta los destellos de las velas, las lámparas o la pista de baile. Es la versión menos obvia del color y, por eso mismo, la más memorable para una ocasión especial.

En la luz natural es una manicura contenida, pero bajo la luz artificial despliega todo su drama. Debes aplicar el metalizado sobre una base lisa para obtener un reflejo uniforme y no haya irregularidades.