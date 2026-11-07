5 stickers de K-Pop Demon Hunters con temática de Navidad

Esta Navidad llega con mucho poder y color ya que las Guerreras K-pop se visten para ser parte de esta festividad. Aquí te traemos 5 stickers ideales para que compartas en esta fecha.
Los personajes lucen un estilo festivos ideal para imprimir y utilizar en tus elementos personas o también para decorar regalos. Es una buena opción para llevar a tus personajes favoritos en esta Navidad.
¿Cuáles son los mejores stickers de las Guerreras K-pop?
Las protagonistas celebran juntas
La primera opción nos presenta a las guerreras juntas. Cada una aparece con gorros navideños, su indumentaria con detalles invernales y alusivos a la fecha. Es una alternativa ideal.
Un saludo navideño lleno de ternura
También puedes optar por Rumi que aparece con un gorro de Santa Claus y la mascota azul. Allí lanza un beso con corazones por lo que es ideal para quienes buscan un diseño tierno.
Una protagonista con un bastón de caramelo
Luego tienes a Mira que luce su hermosa cabellera rosa con un bastón de caramelo. En la imagen aparecen copos de nieve y estrellas que hacen que se mantenga un estética ideal.
Un abrazo con espíritu navideño
Aquí tenemos a Zoe abrazando a la mascota azul con un gorro de Navidad. Es una buena opción para transmitir ternura y amistad, con ella puedes decorar tarjetas.
Una celebración entre música y regalos
Por último, tenemos a las tres Guerreras K-pop con poses divertidas y rodeadas de paquetes de regalo. A la escena la complementan las estrellas y una corona rosa. Esta es una imagen de celebración.
¿Dónde colocar los stickers?
Estos stickers pueden ser utilizados para:
- Decorar cuadernos, carpetas y agendas.
- Personalizar bolsas y envoltorios de regalos.
- Crear tarjetas navideñas.
- Decorar cajas de souvenirs y golosinas.
- Preparar pequeños obsequios para amigos y compañeros.