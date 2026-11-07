5 stickers de K-Pop Demon Hunters con temática de Navidad

Esta Navidad llega con mucho poder y color ya que las Guerreras K-pop se visten para ser parte de esta festividad. Aquí te traemos 5 stickers ideales para que compartas en esta fecha.

Los personajes lucen un estilo festivos ideal para imprimir y utilizar en tus elementos personas o también para decorar regalos. Es una buena opción para llevar a tus personajes favoritos en esta Navidad.

¿Cuáles son los mejores stickers de las Guerreras K-pop?

Las protagonistas celebran juntas

La primera opción nos presenta a las guerreras juntas. Cada una aparece con gorros navideños, su indumentaria con detalles invernales y alusivos a la fecha. Es una alternativa ideal.

Un saludo navideño lleno de ternura

También puedes optar por Rumi que aparece con un gorro de Santa Claus y la mascota azul. Allí lanza un beso con corazones por lo que es ideal para quienes buscan un diseño tierno.

Guerreras K-pop Esta es una gran opción para decorar tus objetos. (IA /IA Chat GPT)

Una protagonista con un bastón de caramelo

Luego tienes a Mira que luce su hermosa cabellera rosa con un bastón de caramelo. En la imagen aparecen copos de nieve y estrellas que hacen que se mantenga un estética ideal.

Un abrazo con espíritu navideño

Aquí tenemos a Zoe abrazando a la mascota azul con un gorro de Navidad. Es una buena opción para transmitir ternura y amistad, con ella puedes decorar tarjetas.

Una celebración entre música y regalos

Por último, tenemos a las tres Guerreras K-pop con poses divertidas y rodeadas de paquetes de regalo. A la escena la complementan las estrellas y una corona rosa. Esta es una imagen de celebración.

¿Dónde colocar los stickers?

Estos stickers pueden ser utilizados para: