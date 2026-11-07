El próximo 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que pasa desapercibida. No obstante, en este artículo te la recordamos y traemos para ti estos 4 regalos hechos por ti para sorprenderlo sin gastar demasiado, como fueron los obsequios por el Día del Novio.

Si todavía no tienes claro qué obsequiar, existen opciones que no requieren grandes presupuestos ni herramientas especializadas. En algunas se utilizan materiales reciclados, fotografías personales y artículos de papelería, como lo son las plantillas de stickers de Baby Saja para poner en los regalos.

Día Internacional del Hombre: 4 regalos hechos por ti para sorprenderlo sin gastar demasiado Día Internacional del Hombre: 4 regalos hechos por ti para sorprenderlo sin gastar demasiado (IA)

Los regalos para dar el Día Internacional del Hombre

1. Frasco con frases: Una de las opciones más sencillas consiste en reutilizar un recipiente de vidrio y llenarlo con pequeños mensajes escritos a mano. Puedes incluir anécdotas compartidas, frases de agradecimiento, recuerdos de viajes o motivos por los que esa persona ocupa un lugar importante en tu vida. También se pueden añadir fotografías pequeñas y dibujos relacionados con experiencias en común.

2. Portarretratos personalizados: Una fotografía significativa puede convertirse en el elemento principal de una manualidad. Esta alternativa es una buena opción si conservas alguna imagen de un viaje, una celebración familiar o un momento importante. El portarretratos guardará ese recuerdo en un escritorio, una habitación o cualquier espacio de la casa.

3. Tarjeta: Una tarjeta personalizada puede convertirse en un detalle original cuando incluye una figura elaborada mediante dobleces. Una alternativa es crear una camisa con una corbata de papel, un diseño que requiere pocos materiales y permite escribir una dedicatoria en su interior.

4.Cuaderno: Otra alternativa consiste en elaborar un pequeño cuaderno con vales canjeables. A diferencia de una tarjeta tradicional, esta propuesta reúne varias actividades que pueden realizar juntos, desde preparar su comida favorita hasta organizar una tarde de películas o disfrutar un paseo.