Los peluqueros recomiendan: 5 cortes bob para mujeres de 20 y 50 que las ayuda a rejuvenecer

En la temporada de otoño-invierno, hay un estilo que no falla a la hora de hacer un cambio de look. Estamos hablando del clásico bob que es una de las tendencias dominantes por la versatilidad que presenta.

Los peluqueros recomiendan 5 estilos de corte bob que se adapta a cualquier edad y permite rejuvenecer. Los mismos permiten poder incorporar capas o modificar el peinado, logrando volumen y frescura.

Carlos García, estilista y colorista de Enache Estudio, manifiesta que el bob “a los 20 resulta fresco y permite renovar el look sin complicaciones”. Además, a los 50 " contribuye a iluminar las facciones y genera la percepción visual de una cabellera más tupida y de rápido secado".

¿Cuáles son los cortes bob que rejuvenecen?

Los peluqueros profesionales recomiendan utilizar el french bob, una variante que llega hasta la mandíbula y se destaca por su caída natural. Es elegido porque combina elegancia y frescura. Además, si le agregas una raya al costado, logra estilizar los rasgos faciales sin necesidad de lucir un peinado riguroso.

Por otro lado, tenemos el soft layered bob, que usa capas sutiles que le brindan movimiento a la melena, pero no le quita estructura, se diferencia del blunt bob por la precisión geométrica.

Otra variante es el short bob que propone un largo más corto e icónico, ideal para quienes buscan una estética sofisticada e integrar de manera armónica las canas naturales.

Para quienes buscan volumen o un largo intermedio pues los peluqueros recomiendan el bob italiano que tiene puntas que se adaptan a cualquier tipo de cabello. El bob recto por otro lado, tiene un trazado firma y definido en las puntas.

Luego nos encontramos con el long bob que llega hasta la altura de la clavícula, lo que permite sumar flequillos o peinados despejados detrás de las orejas. Otras alternativas que surgen como recomendaciones son el boyfriend bob, pensado para acompañar la caída natural del cabello, y el after bob, ideado para intervenir las puntas durante el crecimiento sin que se pierda la densidad lograda.