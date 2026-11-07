Los festivales escolares dedicados a la conmemoración de la Revolución Mexicana suelen incluir representaciones de figuras como Emiliano Zapata y Francisco Villa, por mencionar algunos. Es por ello que traemos para ti estos 4 atuendos revolucionarios para que tus hijos luzcan increíbles en el desfile del 20 de Noviembre y así dejar atrás los disfraces por el Día de Muertos.

Para preparar la ropa de los pequeños sin comprar un disfraz completo, se deben aprovechar prendas básicas del guardarropa y añadir algunos accesorios. Por ello, estas son cuatro ideas de vestuario basadas en personajes y grupos que participaron en la Revolución Mexicana.

Desfile del 20 de Noviembre: 4 atuendos revolucionarios para que tus hijos luzcan increíbles Desfile del 20 de Noviembre: 4 atuendos revolucionarios para que tus hijos luzcan increíbles (IA)

Los atuendos para el 20 de Noviembre

1. Soldadera con falda y rebozo: Esta propuesta puede armarse con una falda larga, una blusa de algodón o manta, un rebozo y un par de botas cómodas. Las trenzas con listones de colores completan el conjunto sin necesidad de comprar accesorios especiales. El estilo toma como referencia a las soldaderas, mujeres que participaron en distintas tareas durante el conflicto, desde la atención de heridos hasta el traslado de alimentos y armas.

2.Vestimenta Cruz Roja: Otra alternativa consiste en utilizar una blusa blanca, una falda larga o pantalón cómodo y un pequeño bolso de tela con una cruz roja de papel adherida. La idea recuerda la labor de Adela Velarde Pérez, quien se incorporó a los 15 años a las filas de la Revolución y colaboró con la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca en tareas de enfermería.

3. Emiliano Zapata con traje de charro: Para recrear la imagen del líder del sur, se puede utilizar una camisa blanca, pantalón oscuro, chaqueta o chaleco y sombrero de ala ancha. Si se cuenta con un paliacate, puede colocarse alrededor del cuello como complemento.

4. Pancho Villa con estilo ranchero: Un pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, botas y sombrero permiten recrear una versión infantil de este personaje. Para añadir detalles, se puede colocar un paliacate en el cuello y un cinturón ancho.