10 plantillas para decorar tu puerta para Navidad

Comenzó la cuenta regresiva para que llegue la Navidad, una de las festividades más esperadas del año. La decoración juega un rol importante en este caso por lo que te vamos a contar algunas ideas que puedes llevar a cabo.

La puerta es uno de los lugares donde se le presta atención a la decoración por lo que te vamos a contar sobre las mejores plantillas para que puedas tener la mejor decoración.

¿Cuáles son las mejores plantillas para la puerta?

Las plantillas que puedes tener en cuenta para decorar la puerta son:

Santa Claus

La primera de las opciones consiste en llevar a Santa Claus a tu puerta. Lo que debes hacer es colocar este sector en rojo y agregar a este personaje con diversos materiales que incluso pueden ser reciclados.

Puerta navidad Santa Claus no puede faltar. (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Hombre de nieve

Otra opción es poder decorar la puerta con el clásico muñeco de nieve. Para lograrlos puedes usar vasos de plástico, foami o el material que creas conveniente.

Hombre de nieve Puedes reciclar vasos de plástico. (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Árbol de Navidad

El árbol de Navidad es una opción que no se puede dejar de lado. En esta versión puedes formar el árbol con círculos de diferentes tamaños.

Árbol de Navidad Esta es una idea sencilla. (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Santa Claus en camioneta

Esta es una idea muy divertida, pero que lleva un poco más de tiempo. Aquí tienes que hacer una camioneta cargada con los regalos y dentro de ella a Santa Claus con un reno.

Santa Claus Esta es una idea muy divertida. (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Santa Claus

Volvemos a tener a Santa Claus como adorno en la puerta, pero en esta ocasión se deben realizar espirales que serán parte de la barba.

Santa Claus Su barba es muy divertida. (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Casa de jengibre

Aquí tenemos una idea muy interesante donde te tendrás que ayudar con cajas de cartón para hacer los relieves. Las mismas deben ser forradas con papel marrón y agregarles los dulces.

Casa de Jengibre Una opción muy divertida. (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Árbol de Navidad

Volvemos al árbol de navidad en donde se realiza con materiales como la boa de Navidad.

Árbol de Navidad (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Moño de Navidad

También puedes optar por colocar cintas en la puerta y en el centro colocarle un moño gigante. En el marco adorna como si fuera una corona.

Moño de Navidad (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Reno gigante

Tampoco te puede faltar el clásico reno por lo que puedes hacerlo en una versión gigante que cubra tu puerta y sobre el marco un cartel de Feliz Navidad.

Reno (Imágenes educativas /Imágenes educativas)

Chimenea

Por último, tenemos una bonita idea en la que puedes recrear una chimenea en la puerta colocando el fuego, los calcetines y todos los detalles.