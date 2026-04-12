3 diseños de pestañas que favorecen a los ojos caídos

Las pestañas pueden dar un cambio positivo a tu mirada e incluso corregir visualmente algunos aspectos que hacen que el rostro se vea menos armonioso.

Hoy te presentamos 3 diferentes diseños que pueden favorecer a los ojos caídos, ya que ayudarán a abrir y levantar la mirada, dando un efecto lifting con acabado natural o bien, el set perfecto para un look más dramático.

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Los 3 mejores diseños de pestañas para ojos caídos

Tener el párpado o la comisura de los ojos un poco descendida es una oportunidad para "jugar" y diseñar tu mirada. El objetivo principal es crear un efecto lifting visual, únicamente con el diseño de pestañas adecuado.

Kitten eye

El ojo de gatito es diferente al tradicional cat eye, pero muy útil para evitar que se note la caída de los ojos, ya que mueve el punto de mayor longitud un poco hacia el centro de la mirada.

La mirada kitten eye es el diseño de pestañas perfecto para ojos caídos|Pinterest

Esto funciona debido a que al colocar las pestañas más largas antes de que el ojo empiece a descender, la atención se atrae hacia arriba y se crea la ilusión de una mirada firme y más almendrada.

Open eye

Este efecto, también conocido como "ojo de muñeca" es un diseño que se centra en colocar las extensiones de pestañas más largas y con mayor curvatura en la parte central del párpado, sobre el iris.

Las pestañas open eye son ideales para los ojos caídos|Pinterest

Funciona porque despierta a los ojos caídos y concentra todo el volumen en el centro, compensando visualmente la simetría de este tipode párpados.

Squirrel Style

También llamado "efecto ardilla", se trata de la técnica por excelencia de las lashistas, ya que sigue el arco natural de la ceja, alcanzando su punto máximo de longitus y luego desciende gradualmente hacia la comisura externa.

Las pestañas Squirrel Style levantarán y darán forma a los ojos caídos|Pinterest

Este es uno de los diseños de pestañas más armoniosos que existen, debido a que logra elevar el extremo del ojo de manera natural y proporciona un levantamiento sofisticado que no se ve para nada forzado.