Pestañas efecto “no makeup”: la tendencia que está ganando popularidad

Este 2026, una de las tendencias es el estilo natural y basarse en "menos es más", aplicando esta regla en todo el maquillaje, incluidas las pestañas, que al igual que el resto del rostro, pueden obtener un efecto "no makeup" y verse producidas sin tanto esfuerzo.

Las ventajas de este look es que dan una apariencia descansada y no equieren de demasiados productos, además de que se enfoca en destacar la belleza natural de los ojos y evitar el maquillaje extremadamente cargado.

Cómo conseguir las pestañas "no makeup" en tendencia

El truco es realzar la mirada sin que se note el uso de productos pesados o rímel, evitando el maquillaje negro intenso o las extensiones demasiado voluminosas y largas, ya que el enfoque está en enfatizar la curvatura, el tamaño y el grosor natural.

Rizador y pomada

Este es el truco más básico y común para un look natural que puedes lucir en el día a día. Se trata de rizar las pestañas y en lugar de la clásica mascara negra agregar una pomada para que la curvatura se mantenga durante todo el día. Incluso puedes usar un poco de vaselina.

El efecto no makeup lashes luce mejor en pestañas saludables|Pexels: Angela Roma

Ghost Lashes

Es la tendencia más reciente, que da como resultado un look minimalista y etéreo. Se consigue suplantando el rímel negro por tonos marrones o burdeos, que definen sin ser demasiado duros. Para evitar que se vean cargadas puedes solo aplicar producto en la base y después extenderlo a todas las pestañas con un cepillo limpio.

Aplicar un rímel café da el efecto de pestañas más ligeras y naturales|Pexels: Maria Camila Castaño

Tratamientos minimalistas

Si lo que quieres es un look natural que permanezca durante varios días, puedes optar por un lifting de pestañas, que las mantendrá elevadas. Esto se puede complementar con un tinte especial que les dará grosor. O si eres un poco más atrevida, puedes aplicar extensiones con efectos ligeros que imiten el cecimiento natural.

Algunas extensiones de pestañas pueden dar un efecto natural|Pexels: Nadia Dolce

Los expertos apuntan a que esta tendencia requiere de poner un enfoque especial a la salud de las pestañas, para que estas luzcan bien sin necesidad de maquillaje. Esto se puede conseguir con buena higiene o aplicando serums de crecimiento.

