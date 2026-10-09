Atrévete con estos 3 disfraces de Halloween usando solamente una capa negra

Ya viene el segundo fin de semana de octubre y con eso las fiestas se convierten en espacios cada vez más recurridos. Por ello, se te obliga a buscar disfraces para los que no tienes dinero o tiempo para hacerlos muy completos. En ese sentido, una capa negra puede ser tu salvación en caso de que debas ir a una fiesta o ya a final de mes salgas por dulces con las infancias de tu familia.

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¿Cuáles son las mejores opciones para crear un disfraz con una capa negra?

El Halloween es conocido por la magia de los disfraces. Incluso en el mundo infantil es ley que se logre un disfraz increíble y el 31 se salga a pedir dulces. Por ello, si te encuentras en problemas porque te ganó el tiempo o el dinero se acabó, puedes improvisar con una capa negra. Presta atención y haz alguna de estas 3 propuestas.

La muerte

Probablemente esta sea la opción más clásica y tal vez la más sencilla. Aquí la capa negra que consigas debe ser realmente larga para que prácticamente te funcione como una túnica. Literalmente puedes simplemente cubrir tu cara y listo, aunque un poco de maquillaje puede ayudar al asemejarte a una calavera total con rostro y manos pintadas. Mientras que una guadaña sería el complemento ideal para asimilar a dicha figura que viene por las almas de las personas cuando llegó su día.

Batman

Aunque esto requerirá un poco más de producción, para no ser un caballero de la noche tan sencillo, la capa será clave para darle esa particularidad al superhéroe de los cómics de DC. Allí sería bueno conseguir unas buenas botas, un pantalón oscuro y una playera con el logo del murciélago. Una máscara puede funcionar, aunque un antifaz podría ser suficiente para lograr este disfraz con una capa color negro como elemento principal.

Fantasma

Mientras que esta tercera opción de disfraz con capa negra tiene la misma esencia que la de la muerte. Debes conseguir una muy larga para que literalmente te cubra todo el cuerpo o casi hasta los pies… para que no tropieces. Y será cuestión de que le hagas unos orificios para tus ojos, boca y nariz, si gustas respirar de mejor forma. Además podrías adornar el rostro para darle un tono diabólico o incluso chusco a tu fantasma.