3 errores al aplicar el protector solar en barra que están dejando tu piel totalmente desprotegida

El protector solar en barra se ha convertido en el formato cosmético más popular para retransmitir la protección UV a lo largo del día debido a su comodidad, portabilidad y acabado invisible.

Sin embargo, la medicina estética y la dermatología clínica advierten que su facilida de uso es un arma de doble filo que suele inducir a una falsa sensación de seguridad.

Cuando deslizas este producto sobre el rostro de forma rápida o desuidada, dejas áreas microscópicas de la epidermis completamente expuestas a la radiación ultravioleta.

Caminos de la Vida | Programa 12 Julio 2026

Los 3 errores más comunes al aplicar el protector solar en barra

Algunos de los fallos biomecánicos y cosméticos más recurrentes que los dermatólogos reportan en consulta al usar protectores en barra:

Realizar un número insuficiente de pasadas

El error es deslizar la barra una o dos veces por cada zona del rostro, pensando que esa fina capa translúcida es suficiente para bloquear los rayos UV.

Evita estos errores al aplicar tu protector solar para no sufrir de quemaduras|Pexels: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Las barras solares están formuladas con ceras densas y polímeros que depositan muy poco producto por fricción superficial.

Los estudios dermatológicos demuestran que, para alcanzar el nivel de SPF real marcado en el envase, es obligatorio realizar un mínimo de 4 a 6 pasadas consecutivas sobre la misma zona de la piel.

Olvidar las zonas de transición y relieves óseos

Pasar la barra de forma plana y recta sobre las áreas grandes del rostro, ignorando los pliegues naturales, las curvas anatómicas y las esquinas de la cara.

Al ser un aplicador plano y rígido, la barra suele saltarse por completo zonas críticas como las aletas de la nariz, el arco de Cupido, los párpados, la línea del nacimiento del cabello y las orejas.

Así se aplica el protector solar en barra para conseguir un buen FPS|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Estas zonas periféricas son justamente las más propensas a desarrollar queratosis actínica y cáncer de piel debido a la exposición directa al sol.

No difuminar el producto después de aplicarlo

Dejar que el protector solar en barra se asiente y se seque solo en el rostro inmediatamente después de pasarlo y sin tocar la piel con las manos es un error.

Como el producto es sólido, necesita difuminarse para poder distribuirse de forma homogénea en el rostro, de lo contrario, se crean parches que dejan zonas completamente vacías.

