Claudia Lizaldi revela los beneficios y castigos de la gala de MasterChef 24/7 de hoy 14 de julio

Ha comenzado la gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7 y aunque el incentivo principal de los participantes es convertirse en uno de los capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana, también buscan a toda costa evitar las sanciones para los cocineros que tengan el peor desempeño de la noche. ¿Cuáles son los castigos de este martes 14 de julio? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de darle la bienvenida al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas, Claudia Lizaldi le reveló a la audiencia y a los propios cocineros que los dos triunfadores de la noche contarán con un baño privado durante una semana completa en el Mundo MasterChef, así como una clase magistral privada para el participante que prepare el mejor platillo de la gala.

Por otro lado, la conductora habló de los castigos y es que el cocinero con el peor desempeño de cada grupo tendrá que separar 10 kilos de granos, maíz, habas, frijol y chícharos en sacos independientes.

Cabe recordar que Luis, como ganador del reto express de este día, fue el encargado de repartir a sus compañeros en dos equipos para preparar frituras profundas y platillos vegetarianos y definir que Claudia, Flor, Antrax y Ramahá fueran quienes recibieron los sabotajes. Durante la propia gala se reveló que los cuatro cocineros tuvieron que preparar sus propuestas culinarias con guantes y caretas de box.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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