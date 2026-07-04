5 protectores solares que reemplazan la base de maquillaje

Los protectores solares dejaron de ser solamente un elemento de protección solar para cumplir otras funciones como hidratar, tratar y corregir pequeñas imperfecciones. También podemos encontrar fórmulas con acabado glow que son ideales para combinarlo con el maquillaje.

Estos elementos ayudan a aportar luminosidad sin exceso de brillo, unifican el tono y dejan el rostro con un aspecto fresco. Las fórmulas actuales contienen pigmentos iluminadores, texturas ultraligeras e ingredientes de tratamiento que mejoran el aspecto de la dermis.

¿Cuáles son los mejores protectores solares?

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua Fresh Rice SPF50+

Este es un protector solar coreano que deja la piel con un acabado jugoso, uniforme y muy luminoso. Contiene un 30% de agua de semilla de arroz que aporta hidratación y ayuda a que el rostro tenga un efecto buena cara muy favorecedor. Al contener pantenol se favorece la barrera cutánea y calma la piel, mientras su textura ultraligera se absorbe en segundos sin sensación grasa.

Supergoop! Glowscreen SPF30

Esta es una fórmula que funciona como prebase iluminadora que le brindará a tu rostro un brillo favorecedor. Gracias a su acabado glow se puede difuminar pequeñas imperfecciones y aporta un efecto buena cara inmediato, incluso cuando no llevas base de maquillaje. Por otro lado, hidrata intensamente y prepara la piel.

El protector solar cuidará tu piel como no tienes idea.|(ESPECIAL/Canva)

Avène Ultra Sérum Solar Luminosidad SPF50+

Este combina la ligereza de un sérum con una protección alta. Contiene vitaminas Cg, Eg y B3, aporta luminosidad inmediata mientras ayuda a combatir el estrés oxidativo que es el causante del envejecimiento prematuro. Cuenta con una textura invisible y no grasa.

Weleda Solar UV Glow Fluid SPF30

Este es un filtro mineral que ofrece un acabado luminoso. Tiene una fórmula con aceite de moringa y pigmentos iluminadores que proporciona un brillo muy natural que realza la piel.

ISDIN Fusion Water Magic Glow SPF50

Por último, tenemos este protector solar con una textura ultraligera que se funde con la piel dando un acabado glow natural sin dejar efecto graso. Brinda un efecto protector, potencia visualmente el tono saludable del rostro y favorece el bronceado natural.