AL MOMENTO: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para elegir al tercer Capitán de la semana HOY 14 de julio

Como habrás visto, la novena semana de MasterChef 24/7 ha comenzado con todo y es que luego de que Luis conquistara el inédito Pin del Chef este lunes, todo dentro la cocina ha comenzado a mover poco a poco las cosas, sobre todo por el cómo están divididos los “bandos” de la competencia individual…

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Ante estas alianzas y demás tensiones dentro de los cocineros, es común que ya podamos ver diferencias muy marcadas dentro de estos, por lo que las Batallas por Equipo será más que cruciales y justamente este martes conocimos a los primeros dos Capitanes (Equipo Rojo y Equipo Azul), aunque como en MasterChef 24/7 el público es quien tiene la última palabra, tú podrás decidir al tercer Capitán de esta semana.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para elegir al Capitán?

Para votar dentro del universo de MasterChef 24/7 hay varias maneras de hacerlo, pues puedes hacerlo al escanear el código QR que aparece durante la transmisión en vivo del programa una vez que nuestra querida conductora Claudia Lizaldi lo indique.

También puedes votar entrando a nuestro sitio web oficial de Azteca UNO, donde tras hacer clic en el espacio de MasterChef 24/7, encontrarás la sección de VOTA, lugar donde tendrás a los Cocineros elegibles para que sean el tercer Capitán de esta semana.

También puedes hacerlo a través de la app de Tv Azteca En Vivo, donde te aparecerá un menú con los participantes que pueden ser los Capitanes del Equipo Amarillo.

Recuerda que cuentas con 10 votos e incluso puedes conseguir 10 votos más de manera extra, así que no dudes en elegir a tu favorito o favorita.

¿Cuál es la importancia de votar en MasterChef 24/7?

Recuerda que los Capitanes del conjunto vencedor de la Batalla por Equipos de este miércoles podrá subir de manera automática al Balcón de la Salvación y no solo eso, pues también tendrá el poder de elegir a dos participantes con los que haya cocinado para que también suban.

Una vez arriba del Balcón de la Salvación, prácticamente tienen asegurada su estancia una semana más dentro de la competencia de cocina más intensa de todo México.