Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7: “El aceite necesita buena temperatura a la hora de hacer frituras profundas”

La gala de beneficios y castigos ha definido a dos de los capitanes que se disputarán la batalla por equipos de mañana, no sin antes pasar por un par de difíciles retos, pues los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron que preparar frituras profundas y platillos vegetarianos, por lo que los paladares más exigentes de México aprovecharon para compartir su vasto conocimiento sobre lo necesario para llevar a cabo una buena fritura.

Luego de que el primer grupo de cocineros asistiera al mercado por sus ingredientes, la Chef Zahie Téllez fue la primera en tomar la palabra para destacar la importancia del aceite y la precisión para usarlo en la preparación, ya que debe tener una buena temperatura para evitar frituras crudas o que tengan demasiada grasa.

Por otro lado, Poncho Cadena compartió que se pueden usar diferentes tipos de materias grasas para hacer frituras profundas, como manteca de cerdo o aceite de olivo o ajonjolí; sin embargo, se debe tomar en cuenta que sus puntos de humo son distintos.

Zahie apuntó que ella no escogería carne de cerdo o de res porque "es muy difícil darles el punto", mientras que Poncho destacó la posibilidad de usar vegetales como la berenjena, la calabaza o las alcachofas porque "funcionan muy bien".

Cabe señalar que tras las dos rondas, Julio y Lancer se convirtieron en dos de los capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana, mientras que Claudia y Daniela tendrán que cumplir el castigo de separar 10 kilos de granos en sacos independientes.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Lancer (equipo rojo) y Julio (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el capitán del equipo amarillo.

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