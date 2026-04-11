3 errores que cometes que hacen que tu maquillaje se vea mal

En el maquillaje existen muchos errores que podemos cometer sin darnos cuenta y que al final nos dan un resultado indeseado: piel acartonada o texturas que se ven mal.

Por esta razón, hoy te presentamos cuáles son esos 3 hábitos al maquillarte que deberías modificar si lo que deseas es tener un look que encaje perfecto con tu estilo, no se vea pesado y tampoco tenga grietas.

Ventaneando | Programa completo 10 de abril de 2026

Los 3 errores que cometes al maquillarte

A todas nos ha pasado por lo menos una vez, el dedicar tiempo a nuestra rutina de belleza y a las pocas horas darnos cuenta de que nuestro maquillaje luce pesado, o simplemente no termina de encajar.

Para conseguir un acabado profesional no se necesitan productos caros, solo se trata de evitar estos tres errores de técnica:

Saltarte la preparación de la piel

Es uno de los errores más comunes y uno de los pasos más importantes. La base no puede ser aplicada directamente sobre la cara lavada; antes deberás hidratar bien tu piel, para que esta no absorba el agua de la base y deje solo el pigmento acumulado en poros o líneas de expresión.

Antes de aplicar la base de maquillaje, la piel debe estar hidratada|Pexels: cottonbro studio

La solución es simple, pero efectiva, usa una crema hidratante ligera antes de aplicar la base, y si puedes y lo consideras necesario, agrega un primer especial para tu tipo de piel.

Elegir tonos o subtonos equivocados

Si tu look se ve arruinado, es probable que hayas caído en el efecto máscara, por lo que presta atención al tono de base que eliges; puedes probar el tono en la línea de la mandíbula difuminándolo hacia el cuello; si desaparece, es el indicado.

Exceso de polvo traslúcido

Usar mucho polvo translúcido es un error común de maquillaje|Pexels: Enes Beydilli

Aunque muchos podrían pensar que mientras más polvo apliques, más duración tendrá tu maquillaje, la realidad es que el exceso de este producto hará aún más visibles las arrugas y otras texturas.

La recomendación general es únicamente sellar las zonas que suelen brillar, como la llamada zona T, usando una brocha pequeña para mayor control.

