3 formas de evitar que tu cabello se reseque en calor

La temporada de primavera-verano puede causar que tu cabello se reseque, ya sea por el clima o por la exposición solar directa, que actúan como un deshidratador natural que extrae la humedad de la fibra capilar.

Si tienes tu cabello quebradizo y sin brillo, debes aplicar un cuidado especial, entender cómo sellar la hidratación y así sobrevivir a las altas temperaturas.

No es necesario saturar el cabello con tratamientos costosos, ya que la clave está en la prevención y en gestos técnicos sencillos. Al modificar la forma en la que lavas y proteges tu cabello, su apariencia mejorará.

Las 3 formas de evitar que tu cabello se reseque en el calor

Conoce cuáles son las tres formas esenciales para evitar que tu melena se reseque cuando suve la temperatura en el termómetro, y así mantener su elasticidad y suavidad sin mucho esfuerzo.

Sella la cutícula con agua fría al final del lavado

El agua caliente abre la cutícula, cosa que facilita la pérdida de nutrientes. En días de calor, terminar tu dicha con un enjuague de agua fría ayuda a cerrar las escamas del cabello, atrapando la humedad en el interior y aportando un brillo natural inmediato.

Aplicar aceite de argán protege a tu cabello del medio ambiente|Pexels: Beyzanur K.

Crea una barrera física entre tu cabello y el sol

La forma más efectiva y económica de evitar la deshidratación térmica de tu melena es impedir que el sol impacte directamente, usando sombreros, gorras o pañoletas.

El uso de alguno de estos accesorios, además de aportar estilo, también protege la queratina del cabello de la degradación causada por los rayos UV e incluso evitará que las puntas se abran.

Evita usar planchas para cabello durante la temporada de calor|Pexels: Beyzanur K.

No uses herramientas de calor

Lo mejor que puedes hacer es dejar de usar herramientas de calor para peinar tu cabello cuando el ambiente ya es caluroso.

Sumar el estrés de la plancha o del secador es la receta perfecta para el desastre. Es mejor que aproveches el clima para dejar secar tu cabello al aite libre, aplica un aceite natural ligero, como el de argán, en las puntas para crear una capa protectora contra el ambiente.

